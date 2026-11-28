Condenados el actor Luis Lorenzo y su pareja por retener ilegalmente a la tía de ella en Rivas

La Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al actor Luis Lorenzo a cinco años y tres meses de prisión y a Aránzazu Suárez a nueve años y un día por delitos de detención ilegal y contra la integridad moral y someter a un trato degradante a Isabel, de 85 años, tía de ella, en el domicilio que compartían en Rivas Vaciamadrid.

La sentencia desglosa las penas. La condena de Lorenzo asciende a cuatro años por detención ilegal y quince meses por el delito contra la integridad moral. Por su parte, la de Suárez se desglosa en dieciocho meses por integridad moral, tres años, seis meses y un día por una estafa agravada continuada y cuatro años por la detención ilegal.

Los hechos probados arrancan el 10 de marzo de 2021, cuando ambos acudieron al domicilio de Isabel en Grado (Asturias) y la convencieron para que los acompañara a su casa de Rivas. La mujer entendió que era una estancia temporal, como otras anteriores, y que volvería a los pocos días. Permaneció en Madrid hasta su fallecimiento.

El tribunal considera acreditado que actuaron de común acuerdo para aislarla de sus hermanos, cuñadas, sobrinas y amistades, dificultando sus contactos telefónicos y sin organizar su regreso pese a que ese era su deseo. Isabel, que llevaba una vida autónoma y se desplazaba sola en tren, fue perdiendo movilidad y facultades cognitivas hasta quedar en situación de gran dependencia.

Según relata la sentencia, en la vivienda le impidieron usar los cuartos de baño y la obligaban a bajar a los aseos comunes del garaje. La Justicia considera probado que no recibió los cuidados que precisaba, la medicación no se le administraba correctamente y dormía en una cama inadecuada.

Sucesos concretos que relata la sentencia

El 17 de abril de 2021 los condenados fueron al Parque Warner a celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos y la dejaron sola en un restaurante de un centro comercial de Rivas, desde las 13.00 hasta las 21.00, desoyendo las llamadas de los trabajadores del local y de la Policía Municipal.

El 7 de mayo de 2021, después de que Isabel pasara por urgencias del Hospital Ramón y Cajal, Suárez la llevó a una notaría de Madrid, donde otorgó un nuevo testamento a su favor que revocaba el anterior. La Audiencia lo declara nulo por falta de libertad de testar y de conocimiento suficiente, anula también las inscripciones registrales derivadas y obliga a Suárez a devolver 15.097,50 euros a la masa hereditaria, más intereses.

La Sala subraya un detalle: Isabel había comprado un billete de tren para volver que nunca llegó a usar, y la explicación de los acusados no le convenció. Si el viaje no pudo hacerse en la fecha prevista, razona el tribunal, nada impedía comprar otro.

Sobre la detención ilegal, la sentencia recuerda que no hace falta mantener a nadie encerrado bajo llave: basta con anular su libertad de movimientos y su capacidad real de decidir dónde ir.

Ambos fueron absueltos por otros delitos

Las absoluciones tienen su propia lógica. Suárez queda absuelta de maltrato habitual porque el artículo 173.2 del Código Penal no incluye el vínculo entre tía y sobrina, aunque los hechos sí constituyan trato degradante del 173.1. Además, Lorenzo queda absuelto de estafa agravada al no acreditarse su participación en las operaciones bancarias ni en el testamento, y ambos, de administración desleal. La cuidadora, Ana Elizabeth V., queda absuelta de todos los delitos: el tribunal no ve prueba de que las deficiencias continuaran cuando ella trabajaba y destaca sus avisos a la empresa sobre la falta de medicación.

Por último, es importante subrayar que la resolución no es firme: cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Luis Lorenzo a cinco años y tres meses de prisión y a Aránzazu Suárez a nueve años y un día por delitos de detención ilegal y contra la integridad moral y someter a un trato degradante a Isabel, de 85 años, tía de ella, en el domicilio que compartían en Rivas Vaciamadrid.