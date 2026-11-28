Una jueza frena un desalojo de la AVS y lleva el caso al TJUE

La magistrada del Contencioso 29 de Madrid suspende el lanzamiento de una familia con tres hijos menores, dos con discapacidad, y pregunta a Europa si la ley protege de verdad

Una magistrada de Madrid ha paralizado el desalojo de una familia con tres hijos menores, dos de ellos con discapacidad, de una vivienda pública de la Agencia de Vivienda Social en Villaverde, y ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aclare si la ley española garantiza una protección efectiva.

El pasado 20 de noviembre, la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid (plaza 29) planteó cinco cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y suspendió «íntegramente» el procedimiento y cualquier actuación dirigida a ejecutar el lanzamiento hasta que el tribunal europeo responda. El origen es la solicitud de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid para entrar en el domicilio y recuperar una vivienda pública de Villaverde, ocupada por dos progenitores y tres hijos menores, según la nota del CGPJ.

De la negativa a la apelación

La recuperación posesoria se remonta a 2020 y la autorización de entrada se pidió en julio de 2024. En octubre de ese año el juzgado la denegó por la extrema vulnerabilidad de la familia y la falta de medidas habitacionales. El TSJ de Madrid la revocó el 22 de enero de 2026 y ordenó fijar garantías para los menores. Los informes de septiembre de 2026 acreditaron un agravamiento: dos menores tienen discapacidades reconocidas del 68 % y el 34 %, la hija mayor una dependencia de grado III y el padre una dependencia severa de grado II. La EMVS contestó que no podía ofrecer alternativa residencial ni ayuda económica y que inscribirse no garantiza una solución.

Las cinco preguntas

El auto pregunta, primero, si el juez puede revisar la proporcionalidad del desalojo cuando la vulnerabilidad ha cambiado durante la ejecución y examinar defectos del procedimiento. Segundo, por qué las familias vulnerables de vivienda pública quedan fuera de la suspensión de desahucios del real decreto-ley 29/2026, vigente hasta 2030, que sí ampara frente a propietarios privados. Tercero, qué es una «alternativa habitacional adecuada y suficiente»: si valen un dispositivo de emergencia, una lista sometida a sorteo o la separación de los menores de sus progenitores. Cuarto, si la fragmentación de competencias —la AVS se declara incompetente, la EMVS remite a un sorteo y los servicios sociales municipales no han atendido los requerimientos judiciales— compromete la buena administración. Y quinto, si el Derecho europeo tolera que no haya regularización, adjudicación directa por emergencia social ni alquiler social para estas familias.

Sin fecha para el desalojo

La suspensión se mantiene hasta que el TJUE resuelva, sin plazo fijo. El auto considera que ejecutar ahora el lanzamiento causaría consecuencias irreversibles y recuerda la doctrina del Tribunal Supremo: el juez debe comprobar que la Administración ha previsto medidas suficientes para evitar el desamparo, sobre todo con menores o personas con discapacidad. El texto completo está en el auto judicial.

La AVS gestiona también vivienda pública en Rivas, donde este año anunció un aumento del 20 % de su parque protegido, como contamos en agosto. En octubre, Más Madrid propuso frenar los desahucios en ese parque regional.

Una magistrada de Madrid ha paralizado el desalojo de una familia con tres hijos menores, dos de ellos con discapacidad, de una vivienda pública de la Agencia de Vivienda Social en Villaverde, y ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aclare si la ley española garantiza una protección efectiva.