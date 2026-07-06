Este verano arrancan las obras para climatizar nueve centros educativos de Rivas

El Ayuntamiento de Rivas impulsa la instalación de aerotermia con una inversión de 14,2 millones de euros

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid iniciará este verano la climatización de nueve centros educativos públicos mediante sistemas de aerotermia, una actuación que cuenta con una inversión de 14,2 millones de euros. Las obras se ejecutarán durante las vacaciones escolares para que las instalaciones estén operativas de cara al inicio del curso en septiembre. La primera fase beneficiará a las cinco escuelas infantiles municipales y a cuatro colegios públicos, con el objetivo de mejorar el confort térmico de alumnado y profesorado durante todo el año.

La intervención forma parte de un plan municipal para sustituir los sistemas tradicionales de calefacción por equipos de aerotermia, una tecnología que permite proporcionar calefacción en invierno y refrigeración en los meses de más calor, al tiempo que reduce el consumo energético y las emisiones contaminantes.

Nueve centros educativos en esta primera fase

Las actuaciones se desarrollarán en las escuelas infantiles Casa de Niños El Dragón, Luna Lunera, Platero, Rayuela y Pippi Langstrump, además de los colegios públicos Jarama, Las Cigüeñas, Mario Benedetti y El Olivar. En aquellos casos en los que exista, la actuación también alcanzará a los pabellones deportivos.

El calendario de las obras aprovecha el periodo no lectivo para minimizar las molestias y permitir que los edificios estén preparados cuando el alumnado regrese a las aulas. El objetivo es que los centros puedan mantener temperaturas más confortables tanto durante los episodios de calor que suelen prolongarse hasta septiembre y octubre como en los meses más fríos del curso.

Menor consumo energético y mejora de la calidad del aire

Además de la instalación de la aerotermia, el proyecto incluye la renovación completa de la iluminación de los edificios con luminarias LED equipadas con detectores de presencia y regulación de intensidad lumínica para mejorar la eficiencia energética.

El consumo eléctrico estará vinculado a la energía generada por placas solares, reduciendo la dependencia de otras fuentes de energía y reforzando iniciativas de ahorro como el programa 50/50, que desde hace más de una década promueve la reducción del consumo de agua, gas y electricidad en los colegios de Rivas.

Otra de las ventajas del sistema es que permite renovar el aire de las aulas mediante ventilación mecánica, sin necesidad de mantener abiertas puertas y ventanas, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire interior.

Respuesta al aumento de las temperaturas

La climatización de los centros educativos responde a una demanda creciente de la comunidad educativa ante el incremento de las temperaturas registrado en los últimos años. Durante los meses de mayo y junio se han sucedido movilizaciones de familias en distintos municipios de la Comunidad de Madrid reclamando soluciones para combatir el calor en las aulas.

Aunque la competencia sobre estos edificios corresponde a la administración regional, el Ayuntamiento ha decidido asumir esta actuación con la intención de adaptar los colegios públicos y escuelas infantiles a las nuevas condiciones climáticas y mejorar las condiciones de aprendizaje y trabajo en los centros educativos.