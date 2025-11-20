España refuerza su liderazgo internacional en discapacidad

Jesús Celada, embajador para la discapacidad ante la ONU, destaca en Zarabanda TV el papel pionero de España en la aplicación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

En una entrevista exclusiva con Zarabanda Televisión, Jesús Celada explicó que la función central de su embajada es la vigilancia de la normativa internacional: “es vigilar que ese acuerdo internacional se aplique a la normativa española”.

Este trabajo ha situado a España como referente mundial. Celada recordó que “fuimos el segundo país de todo el mundo […] y hemos sido el primer país del mundo en examinarnos por segunda vez que fue en el año 2019 de cómo estábamos aplicando la convención en España con lo cual somos líderes en política internacional en discapacidad”.

El liderazgo español ha impulsado reformas legales importantes. El embajador destacó la reforma del artículo 49 de la Constitución, “que ha sido un gran éxito para entre otras cosas utilizar el término adecuado de personas con discapacidad en la propia Constitución”. También mencionó la reforma del Código Penal de 2020, que prohíbe la esterilización de mujeres con discapacidad intelectual en contra de su voluntad, y la reforma del Código Civil de 2021 para que estas personas “tomen decisiones con ciertos apoyos judiciales pero las puedan tomar de manera propia”.

La entrevista comenzó con la presentación del programa, conducido por Nino Olmeda. El colaborador de Zarabanda y cronista parlamentario dio la bienvenida destacando la relevancia del invitado.

Amenazas internacionales y presión de la sociedad civil

La creación del cargo de embajador para la discapacidad en 2022 fue resultado de varios factores. Olmeda planteó si la creación del puesto fue una necesidad del movimiento social: “Yo quería preguntarte esto se ha creado no solamente porque el gobierno actual lo haya creado sino porque era una necesidad y una petición del propio movimiento de las personas discapacitadas”.

Celada afirmó que se había generado “un escenario perfecto, la tormenta perfecta”, fruto de la presión de la sociedad civil organizada y de un contexto internacional que representa una “gran amenaza”.

El embajador alertó de los movimientos políticos que cuestionan los avances sociales: “la gran amenaza que está viendo ahora de de ciertos países con políticas ultraconservadoras que ponen en duda la diversidad la inclusión y la discapacidad y ante eso hay que racionar”. Señaló que algunos países comienzan a retirar fondos de cooperación, como la agencia norteamericana USAID.

Retos pendientes: inclusividad y accesibilidad cognitiva

La embajada también supervisa el cumplimiento de la Convención en las leyes autonómicas, advirtiendo que algunas autonomías “hacen caso omiso de la convención”.

Celada detalló los retos que la ONU sigue exigiendo. Sobre educación, destacó el mandato del Artículo 24: “todavía nos exige la ONU que demos pasos hacia delante en cuanto a la inclusividad en las aulas de niñas y niños con discapacidad y niñas y niños sin discapacidad”.

Además, subrayó la necesidad de trabajar en un ámbito aún poco desarrollado: la accesibilidad cognitiva. Insistió en la importancia de avanzar en “la gran desconocida que es la cognitiva y entonces ahora también hay que seguir trabajando y eso nos lo pide la ONU en el acceso a la accesibilidad cognitiva”.

Para cerrar la entrevista, Nino Olmeda agradeció la presencia del embajador: “Jesús muchísimas gracias ha sido un honor para Rivas y para Zarabanda tenerte entre nosotros».