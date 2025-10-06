España finaliza con 10 medallas el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi

España terminó en la posición 20º del medallero internacional y logró tres marcas de campeones del mundo.

España ha finalizado con 10 medallas el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi (India). Este evento se ha desarrollado durante los últimos nueve días y en él han participado más de 1.000 deportistas. Llegaron de más de 100 países, entre ellos 32 españoles.

No hubo medallas para España en la última jornada de competición de atletismo paralímpico. En esta, Fiona Pinar consiguió la cuarta posición en el 200 metros T64 con un tiempo de 28” 22. Además, tanto Nagore Folgado como Alberto Ávila se quedaron fuera de las finales del 200 metros T12 (discapacidad visual grave) y T64 (discapacidad física) respectivamente. Sus marcas fueron 25” 32 y 23” 95.

Tras nueve días de competición, España cerró su participación con diez metales: tres oros, dos platas y cinco bronces. La Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), con 19 deportistas, consiguió ocho medallas. Obtuvo dos oros, una plata y cinco bronces. La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), con tres atletas, se llevó un oro. La Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), con dos atletas, se adjudicó también una plata entre las medallas españolas de esta edición de atletismo paralímpico.

Alba García, Iván Cano y David Pineda, en sus pruebas | Foto del CPE

No consiguió medallas, en esta ocasión, la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FEDDF), que contaba con ocho atletas.

Tres campeones del mundo españoles, medallas de oro para el atletismo paraolímpico

Tres atletas consiguieron proclamarse campeones del mundo. La atleta ciega Alba García logró este título en salto de longitud T11. Además, sumó un bronce en los 100 metros T11. Iván Cano se llevó el oro en el salto de longitud T13. Finalmente, el velocista David Pineda lo consiguió en 200 metros T20 (discapacidad intelectual).

Dos platas subieron al medallero español en este Mundial. Una fue para Judith Tortosa en el 100 metros T72 (atletas que corren con andador deportivo). La segunda fue para Izaskun Oses en el 1.500 metros T13 (discapacidad visual leve).

Álvaro del Amo sumó dos bronces en lanzamiento de disco y lanzamiento de peso F11. Mientras tanto, Héctor Cabrera consiguió otro en Lanzamiento de Jabalina F13 y el último se lo llevó Nagore Folgado en los 100 metros T12.

España terminó con estos resultados en la posición 20º en un medallero internacional. Este fue encabezado por Brasil con 44 (15, 20, 9) metales, China con 52 (13, 22, 17) e Irán con 16 (9, 2, 5), según informa el Comité Paralímpico Español.