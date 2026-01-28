España crea 605.400 empleos en 2025, con nuevo récord de ocupados, y el paro cae por debajo del 10%

La mayor parte del empleo creado es privado, a tiempo completo e indefinido.

El número de ocupados creció en 605.400 personas durante el año 2025 (+ 2,77%), hasta alcanzar un nuevo récord histórico de 22.463.300 cotizantes. En paralelo, los desempleados se redujeron en 118.400 personas (—4,56%), lo que hizo que la tasa de paro cayera de la barrera psicológica del 10%, hasta situarse en el 9,93%, lo que no ocurría desde 2008.

Todo ello, tras un cuarto trimestre de 2025 que, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), dejó 76.200 ocupados más (+0,34%) y 136.100 parados menos (-5,21%). El empleo creció este último trimestre en 20.400 hombres y en 55.800 mujeres. Por nacionalidad, subió en 23.700 personas en los españoles —incluye doble nacionalidad— y en 52.500 en los extranjeros.

En el conjunto del año, se sumaron 299.200 hombres y 306.200 mujeres. Por sectores, el mayor crecimiento se dio en los servicios (369.900 ocupados más). El empleo a tiempo completo subió en 574.700 personas en los 12 últimos meses y el empleo a tiempo parcial en 30.700. Por su parte, el empleo asalariado indefinido ascendió en 547.500 personas y el temporal en 22.400.

La mayor parte del crecimiento de la ocupación en 2025 fue en el sector privado, con un incremento de 555.300 personas, frente a las 50.100 en el sector público. Es decir, el sector privado es responsable de casi el 92% del incrementó, y se sitúa en 18.821.900 ocupados.

PARO

En cuanto al paro, salieron de esta situación 27.100 hombres en el cuarto trimestre y 109.000 mujeres. La tasa de paro femenina bajó 87 centésimas —hasta el 11,24%— y la masculina se redujo 20 centésimas —hasta el 8,76%-. En todo el 2025, se contabilizaron 79.500 hombres menos en paro y 38.800 mujeres.

Por nacionalidad, el paro disminuyó en el cuarto trimestre entre los españoles —incluye doble nacionalidad— en 107.700, y entre los extranjeros en 28.300. El desempleo bajó este trimestre en los servicios (65.400 menos), la agricultura (—12.500) y la industria (-4.000), mientras que se incrementó en la construcción (14.700 más).

Además, el desempleo aumentó en 9.500 entre los que perdieron su trabajo hace más de un año y descendió en 78.400 entre las personas que buscan su primer empleo.

En el conjunto de 2025, por sectores, el desempleo disminuyó en el último año en los servicios (43.200 menos) y la agricultura (-4.700), mientras que subió en la industria (4.200 más) y la construcción (2.600). Por su parte, el número de parados que ha perdido su empleo hace más de un año bajó en 63.200 y el de parados que buscan su primer empleo se redujo en 14.100.

La población activa descendió en 59.900 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 24.940.400. El número de mujeres activas bajó en 53.100 y el de hombres en 6.700.

Por nacionalidad, el número de activos disminuyó en el último trimestre en 84.000 entre los españoles, mientras que aumentó en 24.200 entre los extranjeros.

“Los datos muestran un mercado laboral más fuerte, más estable, con empleo de mayor calidad, y que sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos», según destaca el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

TASA DE ACTIVIDAD

La tasa de actividad bajó 36 centésimas, hasta el 58,94%. La de los españoles se redujo 34 centésimas, hasta el 57,29% y la de los extranjeros 60 centésimas, hasta el 68,74%. La diferencia entre ambas se debe, fundamentalmente, a la diferente estructura por edades.

En términos anuales, la población activa aumentó en 487.100 personas. La tasa de variación anual fue del 1,99%.

El mayor incremento de empleo este último trimestre se dio en Comunidad de Madrid (59.300 más) y el mayor descenso en Baleares (-57.900). En cuanto al paro, la mayor bajada se registró en la Comunidad Valenciana (-39.000). Y el mayor incremento en Baleares (10.800 más).

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa pusieron en valor que el paro haya bajado del 10% por primera vez desde 2008 y añadieron que La fortaleza del mercado laboral se refleja en los hogares. En concreto, a cierre de 2025, los hogares que tienen a todos sus miembros activos ocupados se sitúan en 12.166.300, casi 263.000 más que hace un año. Mientras, los hogares con todos sus miembros activos en paro disminuyeron en 61.200 en los últimos 12 meses, hasta los 772.300.

Además, la estabilidad en el empleo siguió aumentando el año pasado, con un crecimiento de los contratos indefinidos de casi 547.500, hasta las 16.260.000 personas. La tasa de temporalidad es del 12,4% en el sector privado.

Por último, según los datos del INE, la tasa de paro juvenil se situó, al acabar el año 2025, en el 23%, también un mínimo desde la crisis financiera.

