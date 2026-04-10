España crea 211.510 empleos y llega a los 22 millones de ocupados pese a la guerra de Irán

Nunca había habido tanta gente trabajando en España desde la crisis de 2008.

Los afiliados medios a la Seguridad Social crecieron en marzo en 211.510 personas (+0,98%), lo que deja el total de cotizantes en 21.882.147. En términos desestacionalizados, a pesar de la guerra de Irán, los ocupados en España superan por vez primera en la historia los 22 millones, hasta un total de 22.010.532, tras crecer en marzo en 80.274 personas (+0,37%).

En comparativa interanual, los afiliados medios ascendieron en 524.501 (+2,46%), según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además, pese a la guerra en Oriente Medio, el aumento de la ocupación este marzo es mayor que el año pasado, cuando se crearon 161.491 empleos (+0,76%), hasta totalizar entonces 21.357.646 ocupados. Pese a este buen balance, el último día de marzo se registró un descenso de 134.496 personas.

Por regímenes, el General sumó 194.217 personas (+1,07%), hasta totalizar 18.392.075 asalariados, y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) repuntó en 14.920 (+0,44%), situándose en 3.429.534 trabajadores por cuenta propia. El Carbón se mantuvo sin cambios en 828 ocupados y el Mar aumentó en 2.373 cotizantes, colocándose en 59.719.

Por sectores dentro del Régimen General, que es el mayoritario, todos crecieron en marzo, a excepción de suministro de energía eléctrica y actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, que perdieron 266 y 58 personas, respectivamente.

En el extremo opuesto, los que más cotizantes ganaron fueron hostelería (+79.701 personas), actividades administrativas y servicios auxiliares (+17.206), construcción (+17.156) y educación (+15.450).

ANDALUCÍA, EN CABEZA

En otro orden de cosas, el número de trabajadores extranjeros en la serie original se sitúa en 3.151.563, que son 230.358 más que hace un año, y representan ya el 14,4% del total.

Por comunidades, todas crecen en número de afiliados, con Andalucía (+50.543 afiliados más), Baleares (+35.108), Cataluña (+32.415) y Comunidad de Madrid (+21.719), de acuerdo con las cifras publicadas por el departamento dirigido por Elma Saiz. En cuanto a las provincias, todas aumentan su número de cotizantes, salvo Jaén, retrocedió en 12.434 personas.

Por otro lado, las mujeres suponen el 47,4% del total de afiliados, un punto porcentual más que en 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo del 2,53% con respecto a 2025.

Desde marzo de 2021, último año sin la reforma laboral actual en vigor, hay 4.771.368 cotizantes más con contrato indefinido y 1.844.910 afiliados menos con contrato temporal. El mayor incremento se produce entre los contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 293.043 más que hace un año. Mientras que los contratos indefinidos a tiempo parcial aumentan en 57.460. El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,6%, frente al 29,8% que suponía en marzo de 2019.