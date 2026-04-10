España crea 211.510 empleos y llega a los 22 millones de ocupados pese a la guerra de Irán

Nunca había habido tanta gente trabajando en España desde la crisis de 2008.
En comparativa interanual, los afiliados medios ascendieron en 524.501 (+2,46%), según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Además, pese a la guerra en Oriente Medio, el aumento de la ocupación este marzo es mayor que el año pasado, cuando se crearon 161.491 empleos (+0,76%), hasta totalizar entonces 21.357.646 ocupados. Pese a este buen balance, el último día de marzo se registró un descenso de 134.496 personas.
Por regímenes, el General sumó 194.217 personas (+1,07%), hasta totalizar 18.392.075 asalariados, y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) repuntó en 14.920 (+0,44%), situándose en 3.429.534 trabajadores por cuenta propia. El Carbón se mantuvo sin cambios en 828 ocupados y el Mar aumentó en 2.373 cotizantes, colocándose en 59.719.
Por sectores dentro del Régimen General, que es el mayoritario, todos crecieron en marzo, a excepción de suministro de energía eléctrica y actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, que perdieron 266 y 58 personas, respectivamente.
En el extremo opuesto, los que más cotizantes ganaron fueron hostelería (+79.701 personas), actividades administrativas y servicios auxiliares (+17.206), construcción (+17.156) y educación (+15.450).
ANDALUCÍA, EN CABEZA
En otro orden de cosas, el número de trabajadores extranjeros en la serie original se sitúa en 3.151.563, que son 230.358 más que hace un año, y representan ya el 14,4% del total.
Por comunidades, todas crecen en número de afiliados, con Andalucía (+50.543 afiliados más), Baleares (+35.108), Cataluña (+32.415) y Comunidad de Madrid (+21.719), de acuerdo con las cifras publicadas por el departamento dirigido por Elma Saiz. En cuanto a las provincias, todas aumentan su número de cotizantes, salvo Jaén, retrocedió en 12.434 personas.
Por otro lado, las mujeres suponen el 47,4% del total de afiliados, un punto porcentual más que en 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo del 2,53% con respecto a 2025.
Desde marzo de 2021, último año sin la reforma laboral actual en vigor, hay 4.771.368 cotizantes más con contrato indefinido y 1.844.910 afiliados menos con contrato temporal. El mayor incremento se produce entre los contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 293.043 más que hace un año. Mientras que los contratos indefinidos a tiempo parcial aumentan en 57.460. El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,6%, frente al 29,8% que suponía en marzo de 2019.