Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza del Moro Almanzor 9, Local. 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 660 36 62 96
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡COLABORA!
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza del Moro Almanzor 9, Local. 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 660 36 62 96
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡AHORA EN LA TV!
Buscar
Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram Youtube
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza del Moro Almanzor 9, Local. 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 660 36 62 96
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda

España arde un 30% menos por incendios forestales en el primer trimestre

Dos aviones monomotores de color amarillo brillante, con la marca BOMBEROS DE SEGORBE, están estacionados sobre una superficie de hormigón con marcas rojas. Rodeados de árboles verdes y un cielo azul despejado, estos aviones cuentan con un sistema de borrador automático para mayor eficacia.

El año empieza con datos positivos sobre la superficie quemada, gracias a las lluvias

Los incendios forestales calcinaron 12.946,66 hectáreas en España durante el primer trimestre de este año, lo que supone un 30% menos en relación a la media del último decenio.

Así se desprende de datos provisionales proporcionados por las comunidades autónomas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esos datos, a los que tuvo acceso Servimedia, indican que la media de superficie calcinada entre enero y marzo del último decenio es de 18.372 hectáreas. Los mejores años fueron 2016 (2.141,01 hectáreas), 2025 (5.822,12) y 2018 (7.660,68), los peores, 2023 (48.025,59), 2019 (35.867,56) y 2017 (23.025,57).

El año comenzó con el enero con menos superficie calcinada por el fuego desde 2010 y un 87,4% menos respecto al promedio del último decenio. Enero y febrero, en los que hubo un insólito carrusel de borrascas atlánticas, fueron los segundos con la cifra más baja de terreno quemado desde 2016 (un 77,6% menos que la media del decenio). Y marzo elevó la frecuencia de los incendios (un 29,5% menos que el promedio del decenio).

Durante el primer trimestre se registraron 1.568 siniestros forestales, de los que 704 fueron incendios (que arrasaron al menos una hectárea) y 864 conatos (con menos de una hectárea quemada). De las hectáreas arrasadas, que abarcan un 0,045% del territorio nacional, un total de 4.113,13 corresponden a vegetación herbácea (pastos y dehesas) y el resto a vegetación leñosa, concretamente 7.835,65 hectáreas de matorral y monte abierto, y 997,87 de superficie arbolada.

ZONAS GEOGRÁFICAS

Por otro lado, el noroeste peninsular (Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y las provincias de León y Zamora) concentró el 60,20% de los incendios y conatos forestales, mientras que el resto de los siniestros se reparten entre las comunidades interiores (concretamente, las provincias de las regiones no costeras, salvo León y Zamora), con un 26,72%; la zona mediterránea (12,82%), y Canarias, con un 0,26%.

En cuanto a la superficie forestal arrasada por el fuego, el 89,55% pertenece al noroeste; un 6,09% a las comunidades interiores, y un 4,36% al área mediterránea. La mayor cantidad de superficie arbolada arrasada por el fuego se produjo también en el noroeste (48.31%), por delante de la cornisa mediterránea (44,55%) y las comunidades interiores (7,14%).

¡Difunde la noticia!
Banner Ayuntamiento BicinRivas
ASEARCO Ruta de la Tapa

Contenido relacionado