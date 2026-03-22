OPINIÓN

EN EL CINE, TAMBIÉN DIRIGÍAN LAS MUJERES

Artículo especial de Esperanza Negueroles para el Marzo Mujeres de este año, dedicado al cine.

“Cuarenta años de represión de género que prácticamente imposibilitaron la incorporación de la mujer a la industria. ‘El niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar’ era la premisa que arrasó con cualquier posibilidad de emancipación femenina en los tiempos del franquismo y que borró todo pasado de libertad de la mujer durante este periodo”. Irene Otero, investigadora del Instituto Cervantes.

En el ámbito cinematográfico, las cineastas pioneras de la Segunda República, como Helena Cortesina o Rosario Pi, quedaran en el olvido y como casi siempre ha sucedido, sus nombres desaparecerán de la historia suprimiendo la autoría de sus obras para y paulatinamente, restringir la dirección cinematográfica a los hombres dándoles la exclusiva, siempre de acuerdo con los imperativos del régimen.

Asimismo, “más allá de la permanencia soterrada de los roles de género en un sistema patriarcal con fuerte poso católico, la historia ha condicionado una inercia masculina en el sector —productores, directores, guionistas, personajes masculinos protagonistas, personajes femeninos accesorios— que se ha mantenido hasta la actualidad.”(…) “la brecha de género es arrolladora, como en tantos otros campos profesionales. Las cifras que publicaba CIMA —Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales— sobre la representación femenina en las producciones españolas de 2017 no dejaban lugar a dudas.”

En estas páginas se quiere reivindicar a las directoras pioneras del cine español: Elena Jordi, Rosario Pi, Helena Cortesina, María Forteza, Margarita Alexandre y Ana Mariscal.

ELENA JORDI

Elena Jordi fue el nombre artístico de María de Montserrat Casals Baqué, nació en 1882 en Cersc, provincia de Barcelona. Su padre, Buenaventura Casals, trabajó de capataz terminando como empresario en las minas y en los hornos de cemento de la localidad. Su madre, María Baqué, fue una mujer muy activa en los círculos sociales y culturales en Berga donde vivieron, durante un cierto tiempo. Montserrat Casals se casó a los diecinueve años con el veterinario Josep Capellera, nueve días después nació su primera hija. En 1903 nació su segunda niña y un año después el matrimonio se separó. En 1905 murió el padrede Montserrat.

Se trasladó a Barcelona con sus dos hijas, su madre y su hermana pequeña, Tina, regentando un estanco en una esquina de la Boqueria que se convirtió en un punto de reunión donde se daban cita conocidas caras del mundo cultural, artístico y periodístico barcelonés; esta circunstancia fue clave para la carrera artística de ambas hermanas. Allí Montserrat conoció a Alexandre Soler Maryé, traductor, escenógrafo y director artístico que le permitió introducirse en ese mundo que a ella tanto le interesaba y que le acompañó en su trayectoria teatral como consejero económico, siendo en algunos momentos su compañero sentimental compartiendo éxitos y fracasos.

En1909, ya convertida en Elena Jordi, comenzó su carrera como actriz. Su éxito en las compañías Xingú y Santpere fue inmediato y tan grande que pronto creó la “Compañía Catalana de Vodevil Elena Jordi” en el Teatro Español de Barcelona, donde supo rodearse de buenos asesores como Santiago Rusiñol y de actores de prestigio que la ayudaron en la selección de repertorio. Asimismo transformó el vodevil en algo elegante y sofisticado, alejándolo de lo soez sin renunciar al erotismo. Viajaba a París para estar al día de los últimos estrenos, que posteriormente representaba en el Paralelo traducidos al catalán y también para adquirir su vestuario para la escena. Si antes la crítica había alabado su belleza y elegancia a la hora de actuar, una vez convertida en empresaria, la elogió también por su capacidad interpretativa en las obras en las que intervenía.

En 1916, dio el salto al mundo del cine animada por uno de sus actores del Teatro Español, Domènec Ceret, que desde el año anterior dirigía la productora Studio Films. Allí todos los actores de la compañía de Elena actuaban incluyendo a ella misma y a su hermana Tina. El primer papel de Jordi como actriz de cine fue en la película La loca del monasterio en 1916.

En 1918, Jordi protagonizó, produjo y dirigió su primer cortometraje: Thais, basado en la ópera de Jules Massenet y, según algunos autores pudo haber sido la primera mujer en dirigir una película en la Península Ibérica. Al día de hoy, no se ha localizado ninguna copia así que su resultado sigue siendo una incógnita, la constancia de su existencia se tiene por los artículos de prensa de la época Es difícil determinar el alcance de la distribución que tuvo esta cinta, porque por esos años se realizaron otras adaptaciones de la misma obra, todas tituladas Thais.

Elena Jordi falleció en Barcelona en 1945.

ROSARIO PI

Primera directora de cine sonoro, actriz, guionista, empresaria, y productora.

Nació en Barcelona en 1899. Fue una emprendedora nata, a pesar de una parálisis infantil que le dejó como secuela una cojera que le duraría siempre y que la obligó a usar calzado especial y un bastón durante el resto de su vida. Su primer negocio fue una lencería en Barcelona que no prosperó y acabó cerrando en 1929, lo cual no la desmotivó sino que dio el salto al mundo del cine.

En Madrid fundó la productora Star Films en 1931 con el apoyo financiero del empresario mexicano Emilio Gutiérrez Bringas y del español Pedro Ladrón de Guevara, figurando ella como presidenta. Hasta 1935 produjo las tres primeras películas sonoras autóctonas con los prestigiosos directores de la época: Edgar Neville (Yo quiero que me lleven a Hollywood), Benito Perojo (El hombre que se reía del amor), el cortometraje (Besos en la nieve), realizada por José María Beltrán, y la dirigida por el peruano Richard Harlan y Fernando Delgado de Lara (Odio).

Asimismo, asumió la labor de guionista, además de productora, en la película Doce hombres y una mujer, dirigida por Fernando Delgado y basada en un argumento original del escritor Wenceslao Fernández Flórez. Escribió la adaptación de la ópera El gato montés de Manuel Penella, que ella misma dirigió en 1935 y cuya proyección fue censurada en la zona republicana por la afinidad de su directora con el bando sublevado. Estaba protagonizada por María Mercader, con la que luego huiría a París escapando de la Guerra Civil.

En la capital de Francia, María Mercader ayudada por Pi, trató de abrirse camino en el cine francés, allí recibió una oferta de la Fox para trabajar en Hollywood la cual rechazó. Se trasladaron a Italia, donde María se fue labrando una carrera en los estudios romanos de Cinecittà, representando varios papeles para diversas películas conoció a Vittorio De Sica, con el que se casó, pasando después a actuar en algunas de sus producciones. Al mismo tiempo, Rosario trabajaba traduciendo guiones y doblando películas al español y colaboraba en temas de producción.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial retornó a España para buscar trabajo, junto con De Sica y Mercader. Los tres sufrieron penurias tanto en Barcelona como en Madrid, aquellos tiempos de posguerra no daban demasiadas oportunidades a una mujer independiente que quisiera seguir en el sector cinematográfico. Tras varios intentos frustrados, Rosario Pi decidió regresar al mundo de la moda y finalmente abrió un restaurante en Madrid, donde falleció en 1967. Nunca abandonó la idea de producir una nueva película.

Durante años ha sido considerada como la primera mujer gerente de una compañía cinematográfica así como productora y directora de películas sonoras en España. No obstante, figuras de la escena como Elena Jordi o Helena Cortesina ya habían producido y dirigido películas durante el periodo mudo y María Forteza había dirigido una película sonora a inicios de los años treinta.

HELENA CORTESINA

Elena Cortés Altabas, más conocida como Helena Cortesina, fue bailarina, actriz de cine y teatro, empresaria teatral y una de las primeras directoras y productoras de cine españolas. Mujer muy avanzada para su época, fue también modelo de Sorolla y amiga de Federico García Lorca y de otros autores de la generación del 27.

Sobre esta figura de la cineasta valenciana, Irene de Lucas ha señalado que “Cortesina es una persona especialmente moderna para la época. Por ejemplo, nunca se casó a pesar de tener hijos, además de ser una artista completa: bailarina primero, después actriz de cine, directora y productora. Por si no fuera suficiente, crea dos empresas teatrales. Lo más sorprendente es esta audacia y su capacidad de reinventarse en un contexto muy complicado.”

Nació en El Cabanyal (Valencia), en 1903. Debutó en la danza con apenas trece años y en 1916 ya anunciaba la prensa su actuación en un espectáculo de varietés, actuó en las salas más reconocidas del país y fue de gira por Europa y América. En aquellos momentos el cine todavía se consideraba un arte menor que se exhibía en el Romea o el Music-Hall del Palace de Madrid, las mismas salas de variedades donde se acudía a ver otros espectáculos, como el baile.

Posteriormente, en los años veinte, el paso de las salas de variedades al cine fue algo habitual en la capital, debido al interés en impulsar la producción cinematográfica por parte del sector cultural y la aristocracia, y a la dificultad de acceder a las elitistas compañías teatrales. Es importante recalcar en este sentido que, si bien la industria del cine mudo recibía con entusiasmo a las mujeres artistas procedentes del mundo del espectáculo, en España no se consolidó la figura de la mujer empresaria en la industria, como sí ocurrió en otros países, donde actrices respetadas desempeñarían también puestos de gerencia, dirección o producción.

En 1920 debutó como actriz en una de las primeras producciones de Atlántida, La venganza del marino, dirigida por José Buchs, en la que interpretaba el papel de Elvira Montes, posteriormente fue la actriz principal de La inaccesible, del mismo director. Al año siguiente, en la cima de su carrera artística y con una fuerte presencia en medios, fundó la productora Cortesina Films, donde produjo, dirigió y protagonizó su primera y única película de cine mudo: Flor de España o La historia de un torero, considerada el primer film realizado por una cineasta española. Para la investigadora Elena Corderoera un proyecto muy ambicioso de producción, que incluía corridas de toros reales -en las que incluso se produjo la cogida de un actor- y exteriores rodados en Madrid y Aranjuez.

Se anunciaba como su salto definitivo al cine, contaba el drama del torero Juncales, interpretado por Jesús Tordesillas, hasta convertirse en una celebridad y abandonar la gloria para casarse con la conocida bailarina Flor de España (Helena Cortesina), su pareja antes de la fama. Tanto el argumento como la puesta en escena constituían una serie de lugares comunes del costumbrismo español y del casticismo madrileño, con la premisa de que una supuesta identidad local sería un punto de venta en el extranjero y atraería al turismo.

El estreno comercial se realizó en 1923 con críticas de prensa que iban de la entusiasta felicitación de La Correspondencia de España («Hay que alentar a esta empresa, apenas naciente y ya triunfadora, pues al fin tenemos una artista de talento») a la crítica de la Revista Cinema Variedades («la peor españolada que han visto nuestros ojos»). Se hizo un remontaje de la película incluyendo corridas de Belmonte como reclamo. Este dato es difícil de precisar en una época en la que no había ningún control del producto tras venderse a exhibidores y distribuidores.

Ese mismo año también se exhibió en Cuba, Puerto Rico, luego en Barcelona y, a continuación en Madrid. La crítica se rindió al trabajo de Cortesina, a quien se apodaba la “Venus de Valencia” por sus espectáculos y sus posados para Joaquín Sorolla, y la película llegó a venderse como protagonizada por ella, para captar la atención del público. Al finalizar el rodaje se vendieron los equipos y Cortesina Films cerró sus puertas, aunque no queda claro el motivo de ello; debe mencionarse también que el mismo año del estreno Helena tuvo su primera hija, lo que parecía previsible que condicionaría su carrera profesional como mujer y madre. En el año 2015, la partitura de la película que compuso Mario Bretón, hijo de Tomás Bretón, fue recuperada y estudiada y sirvió para la reconstrucción del film.

Tras abandonar el cine, Cortesina se centró en su faceta de actriz en el mundo del teatro, mucho más valorado en el Madrid de los años veinte. En ese ambiente entabló buenas relaciones con muchos intelectuales de la generación del 27, como Lorca o Alberti. En 1933 marchó a Buenos Aires junto a su compañero sentimental y escenógrafo Manuel Fontanals. Allí actuó en la compañía de Lola Membrives interpretando varias obras de García Lorca, alguna de ellas dirigidas por el propio autor.

En 1936, con el comienzo de la Guerra Civil, se unió a la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, muriendo su primera hija en aquellos años, posteriormente tuvo que marchar al exilio aun estando embarazada. El régimen franquista propició la invisibilidad de la mujer en la industria, dentro de la estricta política de represión de género del sistema. Juan Antonio Cavero, uno de los principales guardianes del canon de la dictadura en el cine, atribuyó la autoría de Flor de España al argumentista, José María Granada, con Cortesina en un segundo plano hasta que, poco a poco, la historia del régimen hizo desaparecer su nombre como creadora.

Una vez en Argentina como exiliada, continuó con su carrera como actriz teatral y cinematográfica. En 1938 participó en la película Bodas de sangre, dirigida por Edmundo Guibourg, junto a otros exiliados como Margarita Xirgú, Amelia de la Torre o Enrique Diosdado. Hizo montajes teatrales de autores como Valle Inclán. Colaboró con Margarita Xirgu en diferentes piezas de García Lorca. El régimen franquista llegó a borrar el nombre de Cortesina,

En 1940, junto con Andrés Mejuto formó la compañía Cortesina-Mejuto que debutó en el Cine-Teatro Smart Palace con dos obrasː La Mano del Mono de W. W. Jacobs y Luis N. Parker y El secreto del castillo de Charles Méré. Regresó esporádicamente a España en los años cincuenta, apareciendo en papeles secundarios de algunas películas. Se retiró como actriz a finales de los años 60.

Tal y como menciona Cordero en sus textos: «Helena Cortesina no es un caso aislado a nivel internacional, sino que puede ser comparado con casos como el de Elena Jordi en España, Cleo Madison en Estados Unidos o Musidora en Francia La autora concreta la importancia de la recuperación de esta y otras figuras femeninas con la premisa con la que comienza uno de sus artículos: “Es el estudio del trabajo de estas mujeres ordinarias el que más va a revelar para nuestro entendimiento de la historia de la industria cinematográfica y la posición de la mujer en ella.”

Helena Cortesina murió en 1984 en Buenos Aires. Sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita.

MARÍA FORTEZA

Maria Mercè Forteza Fusterera mallorquina de origen xueta , nacida en 1910 cupletista, artista de variedades y cineasta, quizá la primera mujer que dirigió una película sonora en España.

Ha estado durante muchos años en el anonimato hasta que la web Industrias del Cine dio con dos de sus familiares y así se ha podido desvelar la identidad hasta el momento desconocida.

Su carrera en el espectáculo comenzó en 1924 cuando debutó en el Teatro Lírico de Palma. Se convirtió en una reconocida cupletista en la isla de Mallorca, junto artistas como María Baña, María Llobera o Blanca de Parma, durante las décadas de los años veinte y treinta. A la vez, era colaboradora habitual de las obras de su marido, el cineasta Ramón Úbeda con quien se casó en Sant Gervasi residiendo en la zona y haciendo doblaje de películas.

De hecho, una de las hipótesis que manejaba Josetxo Cerdán, director de la Filmoteca Española, «descubridor» de que Maria Forteza era la directora de Mallorca, es que se trataba de la esposa de Úbeda, de éste hombre sí que se tenían datos. «Sabemos que estuvo casado porque así consta en la ficha consular que le emitieron en 1951 antes de marchar a Brasil. Más de una década después, cuando renovó ese documento, consta como viudo».

Al no apoyar el golpe de Estado de 1936 tuvo que exiliarse en Lisboa junto a su marido y su hija, permaneciendo allí hasta 1951, cuando volvió a Mallorca con su hija, al parecer, perdió el contacto con su marido que había decidido marcharse solo a Sudamérica. No se tuvo más noticias de ella, salvo una noticia publicada en 1958 que la recordaba como cupletista famosa en los años 1920.

Al parecer, la película dirigida por María Forteza estuvo almacenada en el guardamuebles de un hermano de Úbeda en Barcelona junto a un numeroso grupo de películas en nitratos (extremadamente inflamables e inestables). Los dueños del almacén al no recibir los pagos acordados, decidieron desalojar espacio, ahora bien, en lugar de subastar las películas que encontraron, decidieron donarlas a la Filmoteca Española en 1982.

En aquella cesión estaba Mallorca, el cortometraje documental dirigido por Forteza, el cual fue catalogado erróneamente por lo que se tardó más de treinta años en descubrirlo. Según las investigaciones parciales realizadas por la Filmoteca Española en 2020, se descubrió que María Forteza había sido la directora del filme rodado en una fecha estimada entre 1932 y 1934; en los créditos aparece ella como directora y Ramón Úbeda como productor, además fue rodado con un sistema de sonido inventado por el propio Úbeda. Esto la convertiría en la primera mujer en realizar una cinta sonora en España, hecho que anteriormente se atribuía a Rosario Pi, otra de las pioneras del cine que había rodado la película sonora El gato montés en 1935.

Mallorca es un cortometraje de 7 minutos y 40 segundos de duración, con una estructura dramática de documental, producido por su marido Ramón Úbeda y rodado con un sistema de sonido inventado por este. La película era un homenaje al compositor Isaac Albéniz. La historiadora del arte e investigadora del cine balear Magdalena Rubí se muestra cauta tras el visionado del corto rodado en la isla «quizá entre 1932 y 1934.» «Las imágenes de la isla que aparecen en la película encajan con los filmes turísticos que se rodaban en aquel momento en Mallorca, pero el tipo de planos no cuadran con los de otras producciones vinculadas a la isla de la misma época. No cuadran porque en ellos se vislumbra cierta voluntad artística», Rubí sigue explicando: «El hecho de conectar música [Albéniz] e imagen denota además una cierta voluntad de experimentación, inusual en el cine hecho en la isla en este periodo». Para confirmar la cronología del metraje, se cree que habría que analizar bien los detalles urbanos captados.

Para la historiadora ha sido una absoluta sorpresa saber de la existencia de Maria Forteza. «Documentada sería la primera cineasta de la isla. Estoy acabando mi tesis sobre la construcción de la imagen turística de Mallorca a través del cine, que abarca hasta los años 50, y no me había salido ninguna mujer. Está claro que permanecían y permanecen en el anonimato», sostiene.

Se desconoce si dirigió más películas. Permaneció en Palma de Mallorca donde falleció el 27 de enero de 1960, a la edad de 49 años, a causa de una enfermedad cardíaca. Su hija siguió viviendo en la isla, en el anonimato. El premio Ciudad de Palma dedicado a los audiovisuales desde 2021, lleva el nombre de María Forteza. En 2023 se estrenó el documental Maria i la pel.licula oblidada (Marta Hierro, Nuria Abad, 2023), un documental que redescubre su figura.

Los chuetas, del mallorquín xueta/es, conforman un grupo social de la isla de Mallorca, en España, descendientes de una parte de los judíos mallorquines conversos al cristianismo y de los cuales, a lo largo de la historia, se ha conservado conciencia colectiva de su origen, por ser portadores de alguno de los apellidos, de linaje converso, afectado por las condenas inquisitoriales por criptojudaísmo en el último cuarto del siglo XVII, o por estar estrechamente emparentados con ellos. Históricamente han sido estigmatizados y segregados, por lo cual, y hasta la primera mitad del siglo XX, han practicado una estricta endogamia. Hoy en día, entre 18.000 y 20.000 personas en la isla son portadoras de alguno de estos apellidos. Wikipedia, 13 feb 2026