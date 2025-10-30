OPINIÓN

En busca de la serie perdida: Casanova

Nuestro experto en cine rescata «Casanova», una serie de la BBC que es una auténtica joya escondida.

Les propongo un juego: la búsqueda de una serie. Se llama Casanova, es de la BBC, del año 2005, y está protagonizada por David Tennant y Peter O´Toole. Uno encarna al aventurero veneciano de joven y el otro de anciano. El productor es Russell T. Davies, con el que Tennant se encontraría poco después para encarnar al Doctor Who en una de sus etapas más memorables. De hecho, esta miniserie de tres episodios muestra el ritmo y vitalidad de esa serie de ciencia ficción.

¿Por qué les propongo el juego? Porque merece la pena verla después de una búsqueda parecida a la del Arca Perdida. Les cuento mi experiencia.

La historia llamó mi atención a través de pequeñas reseñas mientras rebuscaba información de otras series. Cuando por curiosidad fui a investigar, vi que no era tan fácil acceder a ella. No estaba en las plataformas habituales, y si lo había estado había desaparecido sin dejar rastro. ¿Sería una leyenda urbana? Tenía que averiguarlo, y de esta manera me embarqué en la empresa de encontrar dónde visionarla. Al final, tras muchas pesquisas y pistas falsas (ya se sabe lo que puede uno encontrar poniendo la palabra Casanova en un buscador) pude encontrar una copia subtitulada. ¿Cómo? Se dice el pecado, pero no el pecador, sobre todo si es de los de parche en el ojo, ya me entienden.

Una vez conseguida la copia me arrellané en mi sillón y descubrí que los esfuerzos habían merecido la pena. La serie sigue la vida de Casanova desde pequeño, con un ritmo divertido y juguetón, donde se nos muestra a este pícaro aventurero, eternamente enamorado (para mi sorpresa) de una sola mujer, a pesar de sus innumerables amantes.

Es un Casanova por el que sentimos simpatía y empatía, muy humano, y que se ve abocado a sus aventuras para poder sobrevivir en un mundo lleno de prejuicios y conjuras palaciegas; inconvenientes que nuestro protagonista vence gracias a su ingenio. Las interpretaciones de Tennant y O´Toole (en uno de sus últimos papeles) son magistrales, y también las de las actrices Rose Byrne y Laura Fraser, que son su contrapartida femenina en los diferentes momentos de su vida.

Si les ha picado la curiosidad, ahí les dejo el reto. No es fácil, pero el premio merece la pena.