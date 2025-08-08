España termina julio con la reserva hídrica al 67% de su capacidad

La reserva hídrica española está al 67% de su capacidad total. Al finalizar el mes de julio, los embalses almacenaban 37.544 hectómetros cúbicos (hm³) de agua. En la última semana, se ha disminuido en 767 hm³, lo que equivale al 1,4% de la capacidad total actual de los embalses.

Según informó el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por ámbitos, la reserva de las cuencas internas del País Vasco se encuentra al 85,7%. Es la más alta, según los datos de los embalses en julio. Está seguida de la reserva del Tinto, Odiel y Piedras, que se encuentra al 81,7%. Por último, está la del Miño-Sil, que se encuentra al 80,3% de capacidad.

Además, la reserva del Cantábrico Oriental se encuentra al 78,1% y la del Cantábrico Occidental al 73,9%. En su caso, la reserva de las cuencas internas de Cataluña, donde llovió intensamente hace pocos días, se encuentra al 77,5% de capacidad.

Por otro lado, la reserva del Segura se encuentra al 28,8% de capacidad. Es la más baja del territorio, entre todos los embalses, según datos de julio. Seguido de la reserva del Guadalete-Barbate, que está al 48,4% de capacidad.

Así, las precipitaciones fueron abundantes en la vertiente Mediterránea y afectaron en menor medida a la vertiente Atlántica. La máxima se produjo en San Sebastián – Donostia con 43,3 mm (43,3 l/m²).

En cuanto a la situación de las cuencas, en la península en total, la reserva embalsada es de 37.544 hectómetros cúbicos de agua. Esto es de los 56.041 hectómetros cúbicos de agua de su capacidad total. Además, son más hectómetros cúbicos llenando en julio los embalses que el año anterior, cuando eran 32.960.

Infografía del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.