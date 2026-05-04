Elena Ollero presenta su primera novela en Rivas

El Ateneo Republicano organiza el acto el 7 de mayo en la Casa de Asociaciones

La joven escritora Elena Ollero Moreno presentará su primera novela, El Encuentro, el próximo 7 de mayo a las 19:00 horas en la Casa de Asociaciones de Covibar, en Rivas-Vaciamadrid. El evento, organizado por el Ateneo Republicano de Rivas, supone el debut literario de una autora de apenas 20 años que combina escritura, interpretación y activismo social.

La cita tendrá lugar en el salón de actos del edificio municipal situado en la avenida Armando Rodríguez Vallina, un espacio habitual para encuentros culturales en el municipio. La entrada es libre hasta completar aforo.

Un encuentro literario entre tres referentes

La novela El Encuentro propone una conversación ficticia entre tres figuras clave de la literatura española: Emilia Pardo Bazán, María Teresa León y Almudena Grandes. A través de este recurso narrativo, Ollero construye una obra de tono intenso y cercano a lo teatral, donde el diálogo y la reflexión ocupan un papel central.

El texto ha sido editado por Atrapasueños. En él, Elena plantea un cruce de miradas entre generaciones de escritoras, abordando temas como la creación literaria, el compromiso político y la experiencia femenina en distintos contextos históricos. Además, cabe destacar que el prólogo ha sido escrito por Cristina Fallarás.

Una autora joven con perfil multidisciplinar

Nacida en Logroño en 2005, Elena Ollero Moreno estudia actualmente Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria combina la escritura con la interpretación, con formación en la Escuela de Cristina Rota y en el Centro del Actor.

Además de su actividad artística, Ollero mantiene una implicación activa en movimientos sociales y en el ámbito del activismo estudiantil, siendo una destacada dirigente de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE). Este componente también atraviesa su primera obra, que conecta con inquietudes contemporáneas desde una perspectiva feminista.

Cultura local y nuevas voces en Rivas

La presentación de El Encuentro se enmarca en la programación cultural impulsada por el Ateneo Republicano de Rivas, una entidad que promueve actividades vinculadas al pensamiento crítico, la literatura y la memoria histórica en el municipio.

Con este acto, Rivas vuelve a posicionarse como espacio de difusión para nuevas voces literarias, especialmente jóvenes creadoras que abordan temáticas sociales desde formatos innovadores. La cita del 7 de mayo se presenta así como una oportunidad para conocer de primera mano una propuesta literaria emergente con vocación crítica.