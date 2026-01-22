EL VIAJE POR LA MÚSICA Patterson Project, del metro a los escenarios

Patterson Project: del metro al escenario y con toda la energía del rock en Rivas. 🎶 Únete a este increíble recorrido de un grupo único, formado por maquinistas de metro que transformaron conversaciones de cabecera en una pasión musical. Descubre cómo este proyecto nació en las líneas de metro y se convirtió en una banda que llena de vida los eventos locales, apoyando la música en directo y la comunidad de Rivas.

En este programa, te encontrarás con historias auténticas, desafíos y cómo la dedicación y el amor por el arte rompieron barreras para crear música propia, lejos de las versiones tradicionales. Desde el ascensor de la comunidad hasta los escenarios de Rivas, Patterson Project apuesta por la sostenibilidad cultural, la solidaridad entre músicos y el impulso de la música de base, mostrando que los sueños se cumplen con trabajo y pasión.