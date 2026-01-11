El taekwondo más joven de Rivas brilla con un oro y cuatro bronces en el Nacional

Anitz García se corona campeona en poomsae y la Escuela Nam Kun suma tres podios.

El deporte base de Rivas-Vaciamadrid vuelve a demostrar su excelente estado de salud a nivel nacional. La delegación ripense regresó del Campeonato de España de Clubes de Taekwondo, celebrado entre el 4 y el 8 de diciembre en La Nucía (Alicante), con un botín de cinco medallas: un oro y cuatro bronces. Los jóvenes talentos locales han destacado tanto en la modalidad técnica (poomsae) como en el combate, consolidando a la ciudad como un referente en la formación de artes marciales.

Anitz García: objetivo Corea del Sur 2026

La actuación más destacada ha sido la de Anitz García Torres, quien a sus 12 años se ha proclamado campeona de España en la categoría cadete adulto de la modalidad poomsae. Esta disciplina, que valora la ejecución técnica de ataques y defensas sin un contrincante real, exige una precisión milimétrica que la ripense ha dominado hasta alcanzar lo más alto del podio. Además de su oro individual, García sumó una segunda medalla de bronce en la modalidad de trío.

Estudiante de 1º de la ESO en el instituto público Profesor Julio Pérez, Anitz vive una situación deportiva particular: aunque reside y entrena en Rivas, compite federada por Galicia con el club Couto de Ourense. Su trayectoria es meteórica, acumulando podios nacionales desde 2023. Sin embargo, su mirada ya está puesta en un reto mayor: lograr la clasificación para el Campeonato del Mundo que se celebrará en Corea del Sur durante este 2026.

Triplete de bronces para la Escuela Nam Kun

El éxito local se completó con la actuación de los deportistas de la Escuela Nam Kun Rivas, que lograron tres medallas de bronce en la exigente modalidad de combate. La cantera del club demostró su competitividad en las categorías inferiores frente a los mejores rivales del país.

Damián Garrido Culebras subió al tercer cajón en la categoría precadete (-27 kg), al igual que su compañera Lily Cardona Vidal, que hizo lo propio en precadete femenino (-21 kg). Por su parte, Iván Rodríguez Clemente completó el medallero con un bronce en cadete masculino (-33 kg). Estos resultados confirman la progresión de unos atletas que ya saben lo que es ganar: tanto Damián como Iván defendían títulos de campeones de España obtenidos en 2024, mientras que Lily llegaba avalada por su campeonato de Castilla-La Mancha en 2025.

Con estos resultados en Alicante, el taekwondo de Rivas cierra una temporada notable, proyectando un 2026 prometedor para sus jóvenes aspirantes internacionales.

Anitz García Torres, campeona de España 2025 en cadete, en modalidad poomsae.