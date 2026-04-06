El sector de la bicicleta facturó 2.177 millones en 2025, un 5,9% menos pero con la bici eléctrica al alza

La venta de bicicletas eléctricas creció un 20,5% hasta 234.880 unidades.

El sector de la bicicleta en España facturó 2.177 millones de euros en 2025, un 5,9% menos que el año anterior, aunque supone una moderación respecto a las caídas de años anteriores, y la bicicleta eléctrica ganó terreno y supuso el 35,2% de la facturación por venta de unidades.

Así lo pone de manifiesto el ‘Informe del Sector de la Bicicleta’ presentado este miércoles por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) con el apoyo de Cofidis en la sede de la agencia de noticias Servimedia.

El estudio revela que el descenso en la facturación se va moderando desde que inició la tendencia negativa en 2021, cuando cayó un 6%. De la cifra total de facturación, el 64% correspondió a la venta de bicicletas (1.402 millones) y el 36% restante fue por equipamiento (776 millones).

El año pasado se vendieron 1.093.478 bicicletas, solo un 0,7% menos que en 2024, aunque lejos de los casi 1,6 millones que se vendieron en 2020 y 2021 con el efecto de la pandemia. Esta cifra supone “una vuelta hacia una situación de mayor equilibrio”, según el secretario general de AMBE, Jesús Freire, quien expuso los datos del informe.

Las bicicletas eléctricas vendidas contabilizaron 234.880, con un crecimiento del 20,5% respecto al año anterior, y supusieron el 35,2% de la facturación del total de bicicletas, con 494 millones. Además, el 55,4% de las bicicletas urbanas vendidas fueron eléctricas.

Por tipo, la más vendida fue la de montaña, con 484.767 unidades y 712,2 millones de facturación. Le siguió la infantil, con 264.473 unidades y 78,5 millones de ingresos, y la de carretera, que el año pasado vendió 169.547 unidades que supusieron unos ingresos de 406,3 millones. Por facturación, también dominó la de montaña, aunque en segundo lugar quedó la de carretera (406,3 millones).

Pese al descenso de la facturación, el precio medio creció desde los 1.167 euros en 2024 a los 1.282 euros en 2025. Por tipología, la bicicleta de carretera fue la que se anotó un precio medio más elevado, en 2.186 euros. Freire explicó que el año pasado se produjo un aumento de la facturación de bicicletas por la venta de las de gama media y alta.

Los dirigentes de AMBE, durante la presentación | Foto de Jorge Villa

PRODUCCIÓN DE BICICLETAS

El informe también aborda la producción de bicicletas en España y cifra en 284.700 las unidades producidas el año pasado por un valor de 230,1 millones, por debajo de los 240,1 millones en 2024. El sector cerró 2025 con 2.907 puntos de venta, un 0,31% menos.

“Estamos ante una nueva etapa para la producción de bicicletas en España; esto tiene un impacto muy importante en el empleo”, destacó Freire, pues el sector emplea de manera directa a 25.000 personas. “Estamos ante un mercado más ordenado, el ajuste es más moderado que en años anteriores, nos acercamos a ese equilibrio y de alguna manera estamos sentando las bases para seguir creciendo”.

Por su parte, el presidente de AMBE, Íñigo Isasa, reafirmó que “afortunadamente” se venden muchas bicicletas y “cada vez se usan más”, al tiempo que observa que los puntos de venta se están manteniendo.

Isasa puso en valor la utilidad de disponer de los datos de este informe para saber si el sector va en la buena dirección y destacó que la labor de la asociación también es la de trasladar a los gobernantes las necesidades de las empresas.

En el acto de presentación intervino también el responsable de Datos de AMBE, Javier López, quien analizó las cifras y coincidió en que el sector está “llegando a una cierta estabilidad” y espera crecimiento a corto plazo.

El hecho de que se mantengan los puntos de venta y el empleo tiene que ver con que “el sector está sabiendo entender” las preferencias del consumidor. Puso de ejemplo que hay puntos de venta que no venden unidades y funcionan como un taller, u otros que solo alquilan. En este sentido, López recomendó a las tiendas que se diferencien para atraer al consumidor.