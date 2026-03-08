El PSOE de Rivas y de Arganda del Rey se unen en su reivindicación de un metro sin transbordos

«Estamos hartos de las promesas de la Comunidad de Madrid», declaró Alberto Cabeza (PSOE Rivas).

Los secretarios generales del PSOE en Rivas y en Arganda del Rey, Alberto Cabeza y Guillermo Hita, han insistido hoy en reivindicar que la línea 9B de Metro se convierta en una línea de metro pública, única y sin transbordos. Lo han hecho de forma conjunta, en declaraciones a los medios y tras realizar parte del recorrido de la línea que une ambas localidades con Madrid.

Lo han hecho después de que los plenos de ambos municipios aprobaran sendas mociones presentadas por el PSOE para exigir un metro de calidad y la eliminación del nuevo transbordo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está planteando en la futura estación de Ahijones/Berrocales. Y sobre todo tras las declaraciones contradictorias del consejero Jorge Rodrigo y de su director general de Infraestructuras, que dicen una cosa y la contraria.

“Ni Arganda ni Rivas podemos seguir siendo ciudadanos de segunda para la Comunidad de Madrid”, ha advertido el secretario general del PSOE en Rivas, Alberto Cabeza, quien ha denunciado “la incertidumbre” generada por el Gobierno regional, “lo que nos lleva a seguir exigiendo lo que estábamos exigiendo ya al principio de la creación de esta línea, tener la misma frecuencia que el resto y la eliminación de los transbordos”.

En la misma línea, el secretario general y portavoz del PSOE en Arganda, Guillermo Hita, ha asegurado que esta línea arrastra “problemas que son endémicos”, como “la escasez de vagones en hora punta” o la duplicación de tarifas que no se produce en otras líneas que también salen de la esfera de la ciudad de Madrid.

CONCESIÓN HASTA 2030

El final de la concesión de la gestión y explotación de la línea tendría que producirse en 2029 y, de momento, será en 2030, tras la ampliación aprobada por la Comunidad de Madrid hace unos meses para satisfacer los beneficios de la empresa que gestiona la línea. “Estamos hartos de las promesas de la Comunidad de Madrid cuando vienen contiendas electorales, con el metro están volviendo a mentir, a manipular y a hacer pensar a la población algo que realmente luego no cumple”, ha concluido Cabeza.