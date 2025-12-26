El PSOE de Rivas presenta 11 enmiendas a los presupuestos regionales

Los socialistas reclaman un centro de especialidades, un nuevo instituto, más Metro y actuaciones en el Parque Regional.

El PSOE de Rivas-Vaciamadrid ha registrado once enmiendas a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026 con el objetivo de atender “las necesidades reales” del municipio en materia de sanidad, educación, transportes y medio ambiente. Así lo ha anunciado este miércoles el secretario general de los socialistas ripenses, Alberto Cabeza, en una comparecencia ante los medios .

Según ha explicado Cabeza, las propuestas han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y se debatirán en los próximos plenos. “Los presupuestos del PP de Isabel Díaz Ayuso no se ajustan a las necesidades reales de los madrileños y se olvidan también de las necesidades de Rivas”, ha señalado .

En el ámbito sanitario, las enmiendas más destacadas reclaman la construcción de un centro de especialidades y de alta resolución diagnóstica junto al cuarto centro de salud de Rivas, previsto para 2026 “con ocho años de retraso”. “Es más que necesario en una ciudad de más de 100.000 habitantes”, ha afirmado Cabeza, quien también ha defendido la necesidad de acometer obras de mejora en los centros de atención primaria de La Paz, Santa Mónica y Primero de Mayo, que “atienden a miles de pacientes y necesitan de una reforma importante después de tantos años de servicio” .

En educación, el PSOE de Rivas ha exigido la construcción inmediata del IES Margarita Salas, que sería el quinto instituto de secundaria del municipio. “A la educación secundaria en la ciudad le estallan ya las costuras”, ha advertido el dirigente socialista, que ha reclamado que las obras se realicen en una sola fase. Además, el partido propone la creación de un centro de Formación Profesional para dar respuesta a la alta demanda existente en Rivas y en el sureste de la región .

Las enmiendas en materia de transportes se centran en la línea 9B de Metro, una de las principales preocupaciones de la población que se desplaza diariamente fuera del municipio. “La situación de la línea 9B de Metro es uno de los principales problemas a que se enfrenta cada día la población”, ha indicado Cabeza, detallando que las propuestas incluyen mejoras para reducir incidencias y la construcción de una cuarta estación en el entorno de José Saramago para dar servicio al polígono industrial de Santa Ana .

En cuanto al medio ambiente y la cultura, el PSOE ha reclamado actuaciones urgentes en el Parque Regional del Sureste, que, a su juicio, se encuentra “abandonado a su suerte por la Comunidad de Madrid”. Entre las medidas propuestas figuran la mejora de los accesos a la Laguna del Campillo, la puesta en marcha del Plan Rector de Uso y Gestión y la construcción de un centro de interpretación. Asimismo, se solicita la protección y adecuación del parque de las trincheras de la Batalla del Jarama mediante un espacio interpretativo .

Por último, Cabeza ha apelado directamente al Partido Popular de Rivas para que apoye estas iniciativas en la Asamblea regional. “Es ahora cuando el PP de Rivas tiene que demostrar que lo suyo no es ideología, que lo suyo es Rivas”, ha subrayado, cuestionando si los populares están en contra de nuevas infraestructuras educativas, sanitarias y de transporte para el municipio .