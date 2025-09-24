El PSOE de Rivas pide reforzar la protección del Parque Regional del Sureste

La moción se presentará mañana en el Pleno municipal y solicita la creación de un parque de bomberos en Rivas y más recursos en protección forestal.

El PSOE de Rivas-Vaciamadrid llevará al pleno municipal de mañana una moción para reforzar la protección del Parque Regional del Sureste. La iniciativa busca prevenir incendios y afrontar los efectos del cambio climático. Además, propone la adhesión del Ayuntamiento al pacto de estado contra el cambio climático impulsado por el Gobierno central.

Una moción para prevenir incendios y cambio climático

El texto registrado por el Grupo Municipal Socialista solicita a la Comunidad de Madrid la incorporación de agentes y brigadas forestales permanentes. Estos equipos se encargarían de limpiar y retirar madera seca en las 31.550 hectáreas del parque.

“Este verano hemos visto como los incendios forestales han devastado buena parte del país por la falta de previsión de los gobiernos autonómicos del PP”, advirtió Mónica Carazo, vicealcaldesa y portavoz del PSOE en Rivas.

Carazo ha denunciado también el “absoluto abandono” de la Comunidad de Madrid, alertando del riesgo medioambiental y de seguridad para los municipios vecinos. “Esta moción trata de prevenir situaciones como esta en nuestro pulmón verde, nuestro Parque Regional del Sureste”, añadió.

Medidas locales para proteger el Parque Regional del Sureste

La moción del PSOE Rivas reclama además la creación de un parque de bomberos en la ciudad, una demanda pendiente desde 2004. “Las oleadas de incendios registradas este verano o danas como la de hace un año en Valencia nos obligan a sentarnos y a acordar políticas que mitiguen las consecuencias del cambio climático en España”, señaló Alberto Cabeza, secretario general del PSOE en Rivas.

Entre los principales puntos de la moción se incluyen:

Refuerzo de brigadas forestales permanentes.

Mejora de las condiciones laborales de los equipos de prevención.

Adhesión al pacto estatal contra el cambio climático.

Creación de un parque de bomberos en Rivas.

El Ayuntamiento de Rivas ya cuenta con planes locales de prevención, como el PLATERIVA y el Servicio de Primera Intervención de Rivamadrid. Con esta propuesta, el PSOE busca ampliar las medidas para proteger el Parque Regional del Sureste y garantizar la seguridad de la ciudadanía.