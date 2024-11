El PP de Rivas-Vaciamadrid denuncia el ocultamiento de «un control financiero mediante auditoría pública» de las empresas públicas

El PP de Rivas-Vaciamadrid denuncia el ocultamiento de una auditoría de la EMV que solicitó por Registro y no recibió

Nota del editor: este medio contactó con el Ayuntamiento de Rivas para recabar su versión, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de esta noticia.

En 2021 se contrató el servicio de colaboración con la Intervención municipal para la realización de auditorías del Ayuntamiento de Rivas y sus dos empresas municipales, pero «el equipo de Gobierno ocultó los informes», según afirman los populares en su nota de prensa.

El pasado 4 de noviembre, el Gobierno municipal llevó a Pleno la ampliación del capital de la EMV de Rivas Vaciamadrid en 2 millones de euros, algo que desde el Partido Popular consideran «la prueba fehaciente de la crítica situación de iliquidez» que está viviendo la Empresa Municipal de la Vivienda.

Además de inyectar liquidez, el Ayuntamiento condonó deudas a la EMV

Debido a la gravedad de la situación de la empresa pública, es insuficiente la aportación dineraria de 2 millones de euros. Por ello, en la Junta General de la EMV celebrada el 11 de noviembre, se aprueba con los votos de IU-MM-VQ y el Partido Socialista una operación de ampliación del capital social de la sociedad por compensación de créditos, recuerdan desde el PP local.

La ampliación de capital por compensación de créditos tiene por finalidad condonar la deuda no tributaria que la EMV tiene con su socio único, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, a 31 de diciembre de 2023. La deuda no tributaria está compuesta por dividendos, principal e intereses de préstamos de RDL4/2012 y 8/2013, deuda por la gestión de patrimonio titularidad de EMV, facturas de teléfono y un préstamo a corto plazo, que en total asciende a 15.786.171,70 euros.

Para el Partido Popular esta ampliación de capital es una «solución in extremis» ante la situación económica que atraviesa la EMV, que acumula deudas con varios acreedores y con el propio Ayuntamiento.

El auditor no emitió un informe contrario a las Cuentas Anuales 2023, pero sí hizo apuntes

En el Informe de las Cuentas Anuales 2023 de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, se aprecia la opinión con salvedades del auditor, reflejando que hay cuestiones que van en contra de la normativa contable, tales como pérdidas no reflejadas, no consta toda la provisión por insolvencias, pone de manifiesto que no ha recibido la información de transacciones y saldos con el Ayuntamiento y que no ha podido verificar la razonabilidad de los mismos.

Además, no se reflejan provisiones por demandas, por ejemplo, una por importe de 1.834.379,56 euros y otra de 1.082.661,83 euros, hay una minusvalía de más de 2 millones de euros con respecto al valor en libros del terreno denominado Capa Negra, y reconocen un período medio de pago a proveedores de 527 días cuando lo establecido por ley son 30 días.

El partido de la oposición reclama la publicación de informes de 2021

Además de evidenciar la complicada situación económica que atraviesa la EMV, el Partido Popular reclama transparencia y exige que se publiquen los informes de un control financiero realizado en el año 2021.

En septiembre de 2021, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid acordó en su Junta de Gobierno Local adjudicar un contrato para el servicio de colaboración con la Intervención municipal en la realización de las funciones de control financiero mediante el procedimiento de auditoría pública previstas en los Planes Anuales de Control Financiero de 2019 y 2020.

Un informe de auditoría del que no se ha dado cuenta al PP, que lo solicitó por Registro y denuncia su ocultamiento

El objeto del contrato se dividió en tres lotes y su necesidad se motivó en alcanzar un control interno eficaz y verificar el funcionamiento económico financiero de los servicios que se prestan directamente por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y sus dos empresas municipales.

El lote 1 para realizar un control financiero sobre la gestión de recursos humanos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid según el Plan Anual de Control Financiero de 2020 se adjudicó a la empresa Grupo de Auditores Públicos, S.A.P. por importe de 17.860 euros más 3.750,60 euros correspondientes al 21% de IVA, haciendo un importe total de 21.610,60 euros.

El lote 2 para realizar el control financiero de la Empresa Municipal de Servicios, S.A. (Rivamadrid) según los Planes Anuales de Control Financiero de 2019 y 2020 se adjudicó a Crowe Servicios de Auditoría, S.L.P. por importe de 10.794,88 euros al que se añade el 21% de IVA en una cuantía de 2.266,92 euros, haciendo un importe total de 13.061,80 euros.

El lote 3 para realizar el control financiero de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A. (EMV) según los Planes Anuales de Control Financiero de 2019 y 2020 se adjudicó a la empresa Garum Consultores, S.L.P. por un importe de 15.200 euros más 3.192 euros correspondientes al 21% de IVA haciendo un importe total de 18.392 euros.

La finalización de los servicios contratados quedó establecida según la cláusula TERCERA de los tres contratos para el 31 de diciembre de 2021, pero «el Gobierno municipal no ha dado cuenta de los resultados de las auditorías ni ha sometido los informes a consideración del Pleno de la Corporación, no facilitándolos tampoco al Grupo Municipal Popular que los ha solicitado por Registro», recuerda la formación que lidera Janette Novo en su nota de prensa.

Una Junta de portavoces tensa en la que el PP deslizó la posibilidad de la vía judicial

En la Junta de Portavoces celebrada el 22 de noviembre, la alcaldesa desestimó la pregunta formulada por la portavoz popular para el próximo Pleno respecto a los informes del control financiero argumentando que “el contrato para llevar a cabo el control financiero se adjudicó en la legislatura pasada”. A continuación, Janette Novo preguntó en la Junta de Portavoces si ese mismo argumento «se lo iban a dar a un juez cuando les preguntara los motivos por los que han ocultado unos informes que con toda seguridad serán desfavorables a su gestión».

“Si el Gobierno formado por IU y PSOE ha ocultado deliberadamente y durante tanto tiempo los informes del control financiero y la auditoría realizada al Ayuntamiento y a las dos empresas municipales, es que el resultado tiene que ser demoledor. Exigimos a los dos partidos que forman el Gobierno municipal que de forma inmediata hagan públicos los tres informes o nos veremos obligados a recurrir a la vía judicial para poner en su conocimiento la posible existencia de una administración desleal del patrimonio público”, ha manifestado Janette Novo, portavoz del Partido Popular en Rivas Vaciamadrid.