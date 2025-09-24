El PP de Rivas exige la comparecencia del concejal de Seguridad en Rivas

El Grupo Municipal Popular pide explicaciones en el pleno por el aumento del 12.5% de la delincuencia.

El Grupo Municipal Popular llevará al pleno de este jueves, 25 de septiembre, una solicitud de comparecencia del concejal de Seguridad. Esta iniciativa responde a los datos del Ministerio del Interior que confirman un crecimiento de la delincuencia en el municipio. En consecuencia, los populares buscan explicaciones urgentes sobre las medidas del Gobierno local.

Un aumento del 12,5% en la criminalidad

Según el balance de criminalidad, la delincuencia en Rivas-Vaciamadrid aumentó un 12.5% en el segundo trimestre de 2025. Además, los robos con fuerza en viviendas se dispararon un 126.5%. Ante esta situación, la portavoz popular Janette Novo afirmó: «Siempre que hablamos de la seguridad de los vecinos de Rivas Vaciamadrid, el Gobierno municipal mira hacia otro lado y niega el incremento de los delitos».

Refuerzo policial y vigilancia nocturna

El PP ripense alerta del impacto de los robos en los barrios y exige un plan de acción. Por ello, la solicitud de comparecencia incluye una batería de medidas como el refuerzo inmediato de la Policía Local y la Guardia Civil, más patrullas a pie y el aumento de la vigilancia nocturna. Novo añadió: «La seguridad de nuestros vecinos no puede esperar, por eso exigimos explicaciones claras y medidas inmediatas para frenar los robos».

Algunas de estas demandas coinciden con las que estaría poniendo en marcha ya el Gobierno local, ya que está impulsando el aumento de plantilla de la policía local y un plan de refuerzo de la seguridad en Covibar.

Solicitud de comparecencia en Pleno del Concejal de Seguridad

En definitiva, el Partido Popular solicita en el pleno municipal que el concejal de Seguridad detalle las causas del incremento de la delincuencia y los recursos desplegados para combatirla. La petición se produce tras la publicación de los datos oficiales de la seguridad ciudadana en Rivas-Vaciamadrid.