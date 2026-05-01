El PCE Rivas llama a la unidad obrera el 1 de Mayo

El manifiesto defiende la igualdad laboral y rechaza discursos de odio en Rivas

El Partido Comunista de España (PCE) en Rivas-Vaciamadrid, junto a las Juventudes Comunistas (UJCE), ha difundido su manifiesto con motivo del 1º de Mayo, en el que hace un llamamiento a la unidad de la clase trabajadora frente a discursos que buscan dividirla por origen o condición. El texto, dirigido a los vecinos y vecinas del municipio, insiste en la necesidad de reforzar la cohesión social y defender derechos laborales comunes.

Unidad frente a la división

El documento subraya que el trabajo es “un derecho universal” que otorga dignidad y sostiene la sociedad, independientemente de factores como el origen, el sexo o la religión. En ese sentido, el PCE Rivas advierte sobre los intentos de enfrentar a trabajadores en función de su procedencia.

Además, el manifiesto lanza un mensaje directo a la juventud y a la clase trabajadora local para que “den la espalda” a quienes promueven el odio en el municipio. La organización equipara las condiciones laborales de trabajadores nacionales y extranjeros, destacando que comparten realidad y esfuerzo cotidiano.

Crítica a privilegios y políticas internacionales

El texto también introduce una crítica a quienes, según el PCE Rivas, han heredado privilegios sin contribuir al trabajo colectivo, así como a actores que respaldan intereses internacionales contrarios a la soberanía de los pueblos.

En esta línea, se apunta a la relación entre conflictos internacionales, explotación de recursos y movimientos migratorios forzados, vinculando estas dinámicas con las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Defensa de derechos sociales

El manifiesto concluye reafirmando el compromiso del PCE Rivas con la defensa de los derechos políticos y sociales de la clase trabajadora, tanto en activo como en situaciones de desempleo, enfermedad o vejez.

Finalmente, el documento insiste en que, en el contexto del 1º de Mayo, la prioridad pasa por la unidad “por encima de pasaportes” para garantizar vivienda digna, paz y justicia social en Rivas-Vaciamadrid.