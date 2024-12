El Partido Popular pide el cese inmediato del gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda

Janette Novo (PP) critica el coste de la gerencia de la EMV de Rivas-Vaciamadrid.

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Janette Novo, y el consejero de la EMV por el PP, Álvaro Garrucho, han solicitado este lunes a la alcaldesa del municipio y presidenta de la EMV, Aída Castillejo, el cese inmediato del gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas, quien fuera nombrado por la alcaldesa en el Consejo de Administración de la EMV, en septiembre de 2023.

Según recuerdan los populares en su nota, el actual gerente de la EMV de Rivas fue también gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo durante las últimas cuatro legislaturas en las que el Partido Socialista gobernaba la capital castellano manchega, dos de ellas con Emiliano García-Page, actual presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, como alcalde de Toledo.

El Partido Popular de Rivas recuerda que la auditoría mostró una situación económica complicada en la empresa pública

En el Informe de las Cuentas Anuales 2023 de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, el auditor evidencia que hay pérdidas no reflejadas, no consta toda la provisión por insolvencias, pone de manifiesto que no ha recibido la información de transacciones y saldos con el Ayuntamiento y que no ha podido verificar la razonabilidad de los mismos. No obstante, como vimos en la anterior noticia sobre la Empresa Municipal de Rivas, esos elementos no fueron considerados suficientes para considerar emitir un informe contrario, por parte del auditor.

En la auditoría también se evidencia que hay una minusvalía de más de 2 millones de euros con respecto al valor en libros del terreno denominado Capa Negra. Los populares alegan que hay más de 5 millones de pérdidas que no están reflejados en la cuenta de resultados.

La inyección de 2 millones de euros del Ayuntamiento dió un respiro a la liquidez de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)

Además, en el Balance de Situación de la empresa se puede comprobar que la EMV tiene un fondo de maniobra negativo de más de 11 millones de euros.

Por otro lado, el periodo medio de pago a proveedores de la empresa en 2023 fue de 527 días cuando lo establecido por la ley son 30 días. Desde el PP dicen que “este incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores refleja que la EMV no tiene liquidez para afrontar los pagos”. El Ayuntamiento era conocedor de estas dificultades y por eso puso en marcha distintas medidas, como la condonación de varias deudas que tenía contraídas con él la EMV o el ingreso de dos millones de euros de capital para dotar de liquidez a la empresa de vivienda municipal.

Los populares denuncian falta de transparencia en la retribución del gerente

Desde el Partido Popular, valoran como «incompatible» con la situación de iliquidez de la EMV, el nombramiento de un gerente con una salario anual de 77.263,34 euros, más las cargas sociales que conlleva su contrato por importe de 21.865,20 euros, lo que supone un coste de 99.128,54 euros a todos los vecinos de Rivas.

El Grupo Municipal Popular tuvo que recurrir al Pleno de la Corporación para conocer el importe de la retribución del gerente y quien era el pagador de la misma, ya que dicha información no figuraba en el portal de transparencia de la empresa, que es 100% pública pues su socio único es el Ayuntamiento de

Rivas Vaciamadrid.

Según los populares, dicho gerente es perfectamente consciente de la difícil situación por la que pasa la EMV y a pesar de ello, dió un contrato negociado sin publicidad, a cuya licitación no se invitó a participar a ninguna otra empresa de asistencia jurídica para que se hiciera cargo de la demanda contra TAPUSA tras la resolución de contrato de obra de construcción del edificio de 83 viviendas de protección pública en arrendamiento. Dicho contrato se otorgó por importe de 72.600 euros a De Lucas y Benítez, S.L.P.

El PP de Janette Novo cuestiona que tenga que haber un gerente contratado en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)

El Partido Popular de Rivas cuestiona que se haya adjudicado un contrato negociado sin publicidad al mencionado despacho ubicado en Toledo, una empresa que ha trabajado antes con la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo, de la que fuera gerente durante más de 16 años el actual responsable de la EMV de Rivas Vaciamadrid y quien les adjudicara el contrato, así como el contrato menor para la asesoría jurídica relativa a la resolución del contrato con TAPUSA por importe de 2.420 euros adjudicado a uno de los socios del despacho de abogados al que el gerente adjudicó el contrato negociado sin publicidad.

“El Ayuntamiento se dedica a poner parches a la pésima gestión llevada a cabo por la EMV, que acumula deudas e impagos, y a pagar salarios estratosféricos a los afines a su partido. En la EMV de Rivas no siempre ha existido la figura del gerente y en este momento es menos necesario que nunca. Y menos aún, un gerente que nos cuesta a todos los vecinos casi 100.000 euros al año y que, además, trae como referencia una cuestionable gestión durante los años que estuvo al frente de la EMSV de Toledo”, ha declarado la portavoz popular en el Consistorio, Janette Novo. La líder local de los populares ha reclamado a la alcaldesa de Rivas que administre «de forma leal» los recursos de los ripenses.