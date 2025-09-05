El Parque del Retiro suspende en accesibilidad, según FAMMA

La asociación de personas con discapacidad denuncia la falta de baños adaptados y señalización.

La Federación FAMMA-Cocemfe Madrid ha denunciado, por cuarta vez desde 2017, la grave falta de accesibilidad del Parque del Retiro. Esta situación, que afecta a visitantes con movilidad reducida de Rivas-Vaciamadrid y de toda la región, incluye falta de señalización, baños adaptados invisibles y barreras en el terreno. El Ayuntamiento de Madrid no ha ejecutado los planes presentados para solucionarlo, a pesar de sus compromisos previos, según esta federación que aglutina a las personas con discapacidad de toda la provincia de Madrid.

Un problema estructural y recurrente

Según el escrito de FAMMA, este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad carece de señalética que indique recorridos o servicios accesibles. Esto es grave para un parque que actúa como pulmón verde y espacio de ocio ciudadano. Además, el Parque del Retiro recibe a millones de visitantes cada año, que también pueden sufrir los problemas de accesibilidad. Por ejemplo, los desniveles entre aceras y calzadas suponen un obstáculo constante. «No hablamos de un lujo, hablamos de lo más básico: que una persona con discapacidad pueda acceder a un baño adaptado y desplazarse con seguridad», denuncia Javier Font, presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid.

Demandas de FAMMA para mejorar la accesibilidad en el Parque del Retiro

Las personas con discapacidad de Madrid y de Rivas ven dificultada la opción de frecuentar el parque, ya que la falta de accesibilidad del Parque del Retiro limita su disfrute. Esta pasividad incumple los principios de la ley que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y protege su inclusión (Real Decreto Legislativo 1/2013) y la normativa municipal, asegura FAMMA, ya que establece «la igualdad de acceso en espacios públicos». La federación exige al consistorio madrileño la ejecución inmediata de un plan integral. Las medidas clave demandadas son:

Instalación de señalética clara y accesible (visual y táctil).

Revisión y adecuación de todos los aseos a estándares de accesibilidad universal.

Supresión de barreras en los pasos entre aceras y calzadas peatonales.

Ejecución de los planes de accesibilidad ya elaborados pero paralizados.

Supervisión y evaluación periódica para garantizar el cumplimiento.

«El Retiro no puede seguir siendo un espacio de exclusión. La accesibilidad no es opcional, es una obligación legal y ética», concluye Font.

En resumen, la federación FAMMA-Cocemfe Madrid alerta del incumplimiento de la normativa de accesibilidad universal en el Parque del Retiro. Es un problema denunciado reiteradamente desde 2017 que permanece sin solucionar por parte del Ayuntamiento de Madrid, cuyas promesas han sido calificadas como «papel mojado».