El origen de RDP :del encuentro en la Piscina de Covibar al escenario

En este nuevo programa de Zarabanda TV te traemos una entrevista cercana y sin filtros con RDP, donde nos cuentan cómo comenzó todo y qué los llevó a formar el grupo musical en Rivas Vaciamadrid. Una charla honesta sobre amistad, música y los primeros pasos de un proyecto que nació de manera totalmente inesperada.

La historia arranca en un lugar muy concreto: la Piscina de Covibar, el punto de encuentro donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Entre risas, anécdotas y recuerdos, el grupo revive esos momentos clave que marcaron el inicio de su identidad musical y su forma de entender la escena.

Si te interesa conocer el origen real de un grupo, descubrir lo que hay detrás de las canciones y escuchar historias que no suelen contarse, este video es para ti. Dale like, suscríbete y déjanos en comentarios qué parte de la entrevista te gustó más o a quién te gustaría ver en el próximo episodio.