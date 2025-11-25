El movimiento ecologista exige al Gobierno que rechace la prórroga de la central de Central Nuclear de Almaraz

Convocada por el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), la manifestación se celebró ante el Ministerio para la Transición Ecológica.

El pasado 20 de noviembre de 2025, el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del que forma parte Ecologistas en Acción, se concentró ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para exigir que se desestime una posible prórroga para la central nuclear de Almaraz.

Durante la acción, los manifestantes reiteraron que dicha prórroga supondría “un primer paso para forzar la extensión de todo el parque nuclear”, lo que, en su opinión, estaría en conflicto con la agenda de desarrollo de energías renovables señalada por el Gobierno.

La central de Almaraz posee dos reactores con permisos de funcionamiento vigentes hasta el 1 de noviembre de 2027 y el 31 de octubre de 2028, respectivamente; se teme que una ampliación hasta 2030 abra la puerta a renovaciones similares para otras plantas.

El portavoz del MIA, Carlos Moreno, advirtió que las eléctricas utilizan esta estrategia para evitar ahora exigencias fiscales, pero que la aprobación de la prórroga podría desencadenar reclamaciones de ventajas fiscales en otros reactores en el futuro.

Por su parte, la portavoz Cristina Rois reclamó al ministerio que ejerza sus competencias: “El MITECO tiene capacidad legal para impedirlo, porque es una decisión acorde con el Plan Integral de Energía y Clima”, afirmó.

El MIA señaló el precedente del cierre de la central de Garoña en 2017, donde el Gobierno denegó la ampliación argumentando que “la continuidad no resulta necesaria para la provisión de energía eléctrica en las condiciones de seguridad, precio y medioambiente consideradas apropiadas”.

En este contexto, los ecologistas instan al Ejecutivo a mantenerse firme en su política energética basada en renovables y a rechazar la prórroga, advirtiendo de que prolongar la operación de la central de Almaraz comprometería dicho modelo.