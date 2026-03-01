El Metro de Avenida América ya es accesible tras su reforma

La Comunidad de Madrid culmina las obras con 10 ascensores y un nuevo vestíbulo tras invertir 38 millones de euros.

La Comunidad de Madrid ha finalizado la reforma integral de la estación de Metro de Avenida América, uno de los principales nodos de transporte de la región, con una inversión de 38 millones de euros. Las obras, concluidas este 20 de febrero de 2026, han permitido incorporar diez ascensores y un nuevo vestíbulo para mejorar la accesibilidad y agilizar los transbordos en este punto estratégico que conecta cuatro líneas y registra unos 190.000 viajeros diarios.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado la estación tras la finalización de los trabajos. Según ha señalado, “este proyecto facilita los desplazamientos de las personas con movilidad reducida, en consonancia con las actuaciones que viene desarrollando el Gobierno regional desde hace años, y presenta un espacio más amable y cómodo para todos los usuarios”.

Un nuevo vestíbulo y mejores conexiones

La actuación en la estación de Metro de Avenida América, en la Comunidad de Madrid, ha supuesto la construcción de un nuevo vestíbulo con acceso desde la calle María de Molina. Este espacio enlaza con el nivel intermedio y mejora la conexión con las líneas 4 y 6, además de incorporar una galería que facilita el tránsito hacia las líneas 7 y 9.

Con la instalación de los diez elevadores, la estación pasa a ser plenamente accesible, lo que reduce barreras arquitectónicas y acorta los recorridos internos, especialmente en los transbordos.

Además de las mejoras visibles para el viajero, los trabajos han incluido actuaciones técnicas como la impermeabilización, el drenaje y el saneamiento de la infraestructura. También se han sustituido materiales por otros más resistentes y eficientes, con el objetivo de reforzar la durabilidad de la instalación.

Más ascensores en la red de Metro

Durante la visita, Rodrigo recordó que “Metro cuenta actualmente con 579 ascensores distribuidos por la red, una cifra que la sitúa en lo más alto del ranking europeo y en cuarto lugar en el ámbito mundial”. No obstante, añadió que “el objetivo es continuar mejorando para que los usuarios sigan disfrutando de un transporte público moderno, fiable y accesible”.

En paralelo a la reforma de Avenida América, el suburbano trabaja en la instalación de nuevos elevadores en estaciones como Ventas (L2 y L5), Santiago Bernabéu (L10), Duque de Pastrana (L9), Campamento (L5), Carabanchel (L5), Tetuán (L1), Puente de Vallecas (L1), Ciudad Lineal (L5) y Canillejas (L5).

También han comenzado las obras en Ventilla (L9), donde se instalarán cuatro ascensores para conectar directamente la calle con los andenes, y está previsto que en marzo arranquen los trabajos en Alto de Extremadura (L6). A estas actuaciones se suman nuevas escaleras mecánicas en San Blas (L7), Estrella (L9) y Prosperidad (L4), así como la modernización ya completada de la estación de Begoña en junio de 2025.

Homenaje a Óscar del Moral

El nuevo vestíbulo lleva el nombre de Óscar del Moral, expresidente del CERMI Madrid, fallecido el pasado mes de julio. Durante el acto, el consejero destacó que “esta placa conmemorativa destaca su figura como uno de los principales impulsores de la accesibilidad en el transporte público madrileño y reconoce su labor al frente de esta entidad social”.

Con esta reforma, la estación de Metro de Avenida América refuerza su papel como uno de los intercambiadores clave de la Comunidad de Madrid y mejora la experiencia diaria de miles de viajeros que utilizan este punto para sus desplazamientos por la región.