El Memorial Carlos Cubillo vuelve a Rivas el 21 de marzo

La prueba ciclista reunirá en Rivas-Vaciamadrid a cadetes, máster y élite-sub23, con el Campeonato de Madrid en juego.

Rivas-Vaciamadrid acogerá el próximo sábado 21 de marzo el XIV Memorial Carlos Cubillo, una de las citas ciclistas más consolidadas del calendario regional. La prueba, organizada por el Club Ciclista Rivas con la colaboración del Ayuntamiento, reunirá a corredores de las categorías cadete, máster y élite-sub23 en un circuito urbano por la ciudad. La competición incluye además el Campeonato de Madrid cadete, lo que añade interés deportivo a la jornada.

La carrera se disputará sobre un circuito urbano de 4,5 kilómetros, con salida y meta situadas frente al Auditorio Miguel Ríos, en el paseo Alicia Alonso. Desde allí, el recorrido descenderá hacia la avenida Ángel Saavedra, continuará por la avenida de los Profesionales de la Sanidad Pública hasta el cruce con la avenida de Francia y regresará hacia el recinto ferial, donde se sitúa la recta final.

Tres carreras a lo largo de la mañana

El programa deportivo se desarrollará durante toda la mañana del sábado con varias mangas consecutivas. La primera salida será a las 9.30 horas, cuando competirán los cadetes, que completarán 10 vueltas al circuito (45 kilómetros) para decidir el nuevo campeón autonómico.

A continuación, a las 10.45 horas, será el turno de las categorías máster 30, 40 y 50, que afrontarán 12 vueltas (54 kilómetros). Los máster 60 se incorporarán a la carrera una vez que el pelotón lleve varias vueltas, según determinen los jueces de la prueba.

La última carrera comenzará a las 12.00 horas y estará protagonizada por los ciclistas élite y sub23, que también recorrerán 12 vueltas al circuito, sumando otros 54 kilómetros de competición. Para estos corredores, la prueba supone además la primera cita puntuable del Trofeo FMC.

La jornada concluirá con la entrega de trofeos a las 14.00 horas en el Centro Comercial H2O, uno de los patrocinadores del evento.

Un circuito urbano ya consolidado

El Memorial Carlos Cubillo se ha convertido con los años en una prueba habitual del calendario ciclista madrileño y mantiene el mismo recorrido urbano que en ediciones anteriores. Este formato permite acercar la competición al público y facilita el seguimiento de las carreras desde distintos puntos del circuito.

El evento está respaldado por varios patrocinadores, entre ellos Bicicletas Félix Pérez, Toldos Climalux, H2O Centro Comercial, Restaurante Elite y Ciclos Corredor.

Inscripciones abiertas hasta el 19 de marzo

Las inscripciones para participar en el XIV Memorial Carlos Cubillo permanecen abiertas a través del portal de la Federación Madrileña de Ciclismo y se cerrarán el jueves 19 de marzo a las 20.00 horas.

En la edición de 2025, los vencedores en Rivas-Vaciamadrid fueron Adrián Vázquez en cadetes, Rodrigo Ruiz en sub23 y Gonzalo Zambrano en élite, además de Mario Gallego (máster 30), David Rodríguez Sánchez (máster 40), Pedro Jiménez (máster 50) y Rafael Lorenzana (máster 60).

Con la nueva edición del Memorial Carlos Cubillo, Rivas-Vaciamadrid volverá a convertirse durante una mañana en el centro del ciclismo madrileño, con varias carreras consecutivas y la presencia de corredores de diferentes categorías del panorama regional.