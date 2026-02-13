‘El hilo negro’: el documental sobre la Transición busca apoyo

El PCE de Rivas llama a apoyar la financiación de un proyecto que narra la violencia de la ultraderecha y cuenta con Carlos Bardem

El proyecto cinematográfico ‘El hilo negro’, un documental que profundiza en la violencia ejercida por la ultraderecha internacional durante la Transición española, ha entrado en la fase decisiva de su campaña de financiación. Con el objetivo de ver la luz en las salas de cine, la iniciativa busca el respaldo ciudadano a través del micromecenazgo para completar su producción.

Esta obra audiovisual se presenta como una adaptación del libro La matanza de Atocha y otras víctimas del Estado, escrito por Carlos Portomeñe. Tras dos años de preproducción y análisis, el documental pretende arrojar luz sobre las tramas políticas y violentas que marcaron el cambio de régimen en España, alejándose de las visiones más oficialistas de la época.

Memoria de la ‘Semana Negra’ de Madrid

El impulso final de esta campaña de crowdfunding no es casual en el calendario. Coincide con la conmemoración del 49 aniversario de la matanza de Atocha de 1977, efeméride recordada cada 24 de enero. Este suceso es el eje central de la llamada «semana negra» de Madrid, un periodo trágico en el que, además del asesinato de los abogados laboralistas, perdieron la vida los estudiantes Arturo Ruiz y Mari Luz Nájera.

El documental tiene como meta el estreno en 2027, momento en el que se cumplirá medio siglo de estos acontecimientos. Según los promotores, la cinta no solo se proyectará en circuitos comerciales, sino que tendrá una fuerte vocación pedagógica, llevándose a espacios vecinales y colectivos comprometidos con la memoria democrática.

Dirección y elenco

La dirección del largometraje corre a cargo del realizador malagueño JAC López, quien lidera el equipo técnico. Uno de los grandes atractivos del proyecto es la participación confirmada del actor y escritor Carlos Bardem, cuya presencia busca dar mayor visibilidad y calado narrativo a los hechos relatados.

Llamamiento a la participación desde Rivas

La iniciativa ha tenido eco en Rivas-Vaciamadrid, donde organizaciones locales como el PCE han hecho un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en que vea la luz. El objetivo es asegurar la viabilidad económica de un proyecto que se define como necesario para entender las raíces de la democracia actual.

Para aquellos vecinos interesados en convertirse en mecenas, la aportación se gestiona a través de la plataforma Verkami. Además, la productora ha habilitado canales directos de contacto para colaboraciones institucionales o de colectivos a través del correo atrapasuenos@gmail.com.

El equipo de producción ha liberado un primer avance visual (teaser) para mostrar el tono y la calidad del archivo que se está manejando, disponible ya en plataformas de vídeo.