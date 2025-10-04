El Gobierno sigue ocultando información clave sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica

La coordinadora RECUPERANDO denuncia un fraude de ley y exige la publicación íntegra del expediente 161/001437 de la XII Legislatura

El pasado miércoles, 1 de octubre, representantes de las organizaciones asturianas Asturias Laica y el Grupo de inmatriculaciones de Asturias, así como de la coordinadora estatal RECUPERANDO de la que forman parte, celebraron una reunión con el diputado del Congreso Rafael Cofiño (SUMAR). El objetivo de esta reunión era transmitirle el malestar e indignación de esta coordinadora ante la actuación del Gobierno que «incumple con un principio básico de transparencia democrática al no facilitar información sobre las inmatriculaciones» de la Iglesia en España, sostienen.

La coordinadora estatal RECUPERANDO denuncia que el Gobierno continúa ocultando de manera sistemática información esencial sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015, pese a disponer desde 2018 del informe oficial remitido por el Colegio de Registradores. Dicho informe contiene las notas simples registrales y el número de finca de cada inmueble, elementos imprescindibles para la identificación y verificación de los bienes.

Desde hace más de una década, recuerdan desde los movimientos de recuperación del patrimonio, diferentes iniciativas parlamentarias y resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno han instado reiteradamente al Ejecutivo a publicar esta información. Sin embargo, los datos ofrecidos en 2021 y en posteriores respuestas a diputados y colectivos sociales han sido mutilados: se sustituyó el número de finca registral por un mero número de orden y se ocultaron las notas simples.

La negativa gubernamental supone, en palabras de la coordinadora, un fraude de ley, ya que:

vulnera el mandato parlamentario de la Proposición No de Ley 161/001437 aprobada en 2017 porque impide identificar los bienes,

y quebranta la Ley de Transparencia de 2013, la propia Ley Hipotecaria, y el derecho constitucional a una buena administración.

Además, RECUPERANDO recuerda que esta información se ha podido obtener en los parlamentos de Navarra, País Vasco y Asturias, por lo que resulta incomprensible que se niegue en el Congreso de los Diputados.

El ocultamiento continuado se ha producido incluso frente a las solicitudes formales de diputados del Congreso.

Ante la falta de respuesta, el pasado 11 de septiembre de 2025 la coordinadora presentó una queja ante el Defensor del Pueblo para que requiera al Ministerio de Presidencia la entrega completa del expediente.

“Estamos ante un atentado contra la transparencia y el derecho de la ciudadanía a conocer qué bienes se han inscrito a nombre de la Iglesia sin título material válido. No se trata de recabar información nueva, sino de publicar la que el Gobierno ya tiene en su poder”, concluyen desde RECUPERANDO.