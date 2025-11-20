El Gobierno de España aprueba una Declaración por el Día de la Infancia

El Consejo de Ministros subraya que los niños y niñas son sujeto de derechos y que debe erradicarse cualquier forma de violencia hacia ellos.

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra este 20 de noviembre. A través de esta declaración, el Gobierno de España reafirma su compromiso con los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.

La declaración subraya que la responsabilidad del país no solo radica en proteger el bienestar de los menores, sino en construir una sociedad que les incluya, los considere como sujetos de derechos, y garantice una vida libre de violencia, discriminación y desigualdades.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia, se enfatiza que las infancias son diversas y, por lo tanto, se enfrentan a diferentes desigualdades. Es deber del Estado y de la sociedad en general poner fin a las estructuras que perpetúan estas desigualdades, asegurando que cada niño y niña pueda desarrollarse con dignidad, autonomía y libertad.

Avances Legislativos y Lucha contra la Violencia

El Gobierno destacó los avances en la prevención y erradicación de todas las formas de violencia. España cuenta con la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), considerada un instrumento pionero a nivel internacional. Esta norma supuso un cambio de paradigma, estableciendo que la violencia contra la infancia es una cuestión que debe ser abordada por el conjunto de la sociedad.

Asimismo, el Gobierno continúa trabajando en la implementación de la LOPIVI en colaboración con las administraciones autonómicas. En esta área, se destacó también el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, informado por el Consejo de Ministros el 30 de septiembre de 2025. El objetivo principal de este anteproyecto es reforzar la respuesta institucional frente a la violencia ejercida contra los hijos e hijas o las personas del entorno de las víctimas de violencia de género, ya que esta violencia se utiliza como un instrumento de dominación y daño.

Entornos Digitales Seguros y Lucha contra la Pobreza

El Consejo de Ministros también ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales. El propósito es garantizar que las nuevas tecnologías sean herramientas de aprendizaje y libertad, y no instrumentos de control, explotación o acoso. Esta ley busca consagrar los entornos digitales como espacios seguros que permitan a los menores desarrollar su potencial formativo, mientras combate fenómenos como el ciberacoso y la explotación económica de menores como consumidores vulnerables.

En el ámbito económico, la desigualdad condiciona vidas enteras desde la infancia. Por ello, el Ministerio de Juventud e Infancia sigue impulsando políticas activas contra la pobreza infantil, a través de:

Ampliación de apoyos a las familias.

Trabajo en el cumplimiento del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea.

Extensión del Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital.



Además, se avanza hacia la creación de una prestación por crianza diseñada bajo parámetros de equidad fiscal y universalidad. El abordaje de la pobreza infantil se realiza desde una perspectiva integral, reconociendo que es un fenómeno multidimensional que va más allá de la mera falta de ingresos.

Fortalecimiento de Servicios Públicos y Pacto de Estado

Para lograr marcos inclusivos, se considera imprescindible el fortalecimiento de los servicios públicos de educación, salud y cuidados. La meta es asegurar que ningún niño, niña o adolescente vea limitado su futuro a causa de su situación habitacional o económica.

El Ministerio de Juventud e Infancia promueve activamente un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil, un objetivo que debe congregar al conjunto de administraciones públicas, fuerzas políticas y la sociedad en general.

Finalmente, la declaración enfatiza la necesidad de continuar garantizando los derechos de todos los menores sin discriminación. Se prestará especial atención a aquellos que viven con mayor vulnerabilidad, como la infancia tutelada o la infancia migrante no acompañada.

Defender los derechos de la infancia es calificado como un proyecto de país. España avanza con firmeza hacia una sociedad más justa y libre, donde los derechos no estén determinados por el código postal, y que cuide y acompañe a todas las infancias, según el objetivo de la declaración institucional.