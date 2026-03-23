El Gobierno de Ayuso organiza talleres infantiles para celebrar el Día del Cómic y del Tebeo

Las bibliotecas públicas de la capital acogerán las actividades.

La Comunidad de Madrid conmemora este martes el Día del Cómic y del Tebeo con una programación especial en varias bibliotecas públicas de la región, con talleres infantiles de creación y dibujo de este género y una exposición dedicada a ‘Lo sabes aunque no te lo he dicho’, obra de Candela Sierra galardonada con el Premio Nacional del Cómic 2025.

La propuesta busca fomentar la lectura, impulsar la creatividad y poner en valor la narrativa gráfica como manifestación cultural y artística. Las inscripciones para las actividades deben realizarse a través de los enlaces habilitados en el Portal del Lector y se admitirán por orden de llegada.

La Biblioteca Pública Luis Martín-Santos, en Villa de Vallecas, acogerá ‘Dibuja tu propio cómic’, un taller destinado a menores nacidos entre 2014 y 2020, que podrán iniciarse en la creación de personajes y en la elaboración de un cómic.

Por su parte, la Pedro Salinas, en el distrito Centro, ofrecerá ‘Cómo hacer una portada potente para que lean nuestro cómic’, dirigido a nacidos entre 2014 y 2018. La sesión se centrará en el análisis de portadas y sus posibilidades creativas, prestando especial atención a aspectos como la composición, el color, el título o el diseño del logotipo.

La programación también incluye el ‘Taller Mural manga’, en la Biblioteca Pública Javier Marías, destinado a los nacidos entre 2014 y 2020. Esta propuesta invita a los participantes a buscar en la biblioteca una obra de este género que les interese, seleccionar una escena significativa y plasmar a su personaje preferido en una creación colectiva concebida como obra compartida.

Asimismo, la Elena Fortún en Retiro acogerá ‘Planeta Pu’, dirigido igualmente a los nacidos entre 2014 y 2020. En esta actividad, los asistentes podrán diseñar sus propios personajes del universo ‘Planeta Pu’ y crear un pequeño cómic junto a sus autores, Cecilia Moreno y Miguel Can.

También con motivo de esta celebración y hasta el 30 de marzo, el hall de la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina acogerá una muestra de reproducciones a gran formato de algunas de las viñetas y páginas de ‘Lo sabes aunque no te lo he dicho’, obra de la autora Candela Sierra, galardonada con el Premio Nacional del Cómic en 2025.

La exposición permitirá al público acercarse al universo gráfico de este cómic, publicado por Astiberri Ediciones, en el que la autora aborda, desde el humor y una mirada crítica, situaciones cotidianas relacionadas con la comunicación y las relaciones personales.

La programación se completa con varias propuestas organizadas en el marco de la celebración de la segunda edición de la Feria del Cómic de Madrid, que tendrá lugar del 26 al 29 de marzo en Matadero Madrid.

Será el viernes 27 cuando se desarrolle el taller infantil Planeta Pu, impartido por Miguel Can y Cecilia Moreno, en el que los participantes podrán diseñar sus propios personajes y crear una pequeña historia inspirada en el universo de este cómic.

Asimismo, el sábado 28 de marzo se podrá disfrutar del taller ‘Dibuja tu propio cómic’, dirigido por Olga Carmona Peral, que introducirá a los niños de 6 a 12 años en la creación de los protagonistas y en la construcción de historias en viñetas.