El gobierno de Ayuso endurece las normas para viviendas turísticas

La Comunidad de Madrid refuerza requisitos y da más poder a los ayuntamientos para limitar pisos turísticos.

La Comunidad de Madrid ha aprobado este 25 de marzo un nuevo decreto que modifica la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en la región, con el objetivo de mejorar la calidad de la oferta y reforzar los derechos de los usuarios. La norma introduce nuevas exigencias de equipamiento, limita su implantación en determinados edificios y otorga mayor capacidad de control a los ayuntamientos, una medida que también afectará a municipios como Rivas-Vaciamadrid.

Un llamativo cambio legal para un gobierno que se niega a declarar «zonas tensionadas» en aquellas que le han reclamado varios municipios de la región, incluido Rivas-Vaciamadrid.

Más requisitos y límites a las viviendas turísticas

El decreto fija por primera vez condiciones más concretas sobre las viviendas turísticas en la Comunidad de Madrid. Entre ellas, se establecen tamaños mínimos de las estancias, límites de ocupación y la obligación de contar con un equipamiento básico completo, desde ropa de cama hasta utensilios de cocina.

Además, se prohíbe esta actividad en viviendas de protección pública y en edificios donde así lo decidan las comunidades de propietarios, reforzando el papel de los vecinos en la regulación de este tipo de alojamientos.

Los ayuntamientos podrán poner topes

Una de las principales novedades es que serán los ayuntamientos los que puedan limitar el número de pisos turísticos por edificio, zona o barrio, a través de sus ordenanzas urbanísticas. Esto abre la puerta a que municipios como Rivas-Vaciamadrid establezcan restricciones específicas según su realidad local.

También cambia la responsabilidad administrativa: serán los titulares de la actividad turística, y no necesariamente los propietarios de la vivienda, quienes deberán presentar la declaración responsable para iniciar el servicio.

Más inspecciones y sanciones

La actualización normativa llega tras un aumento del control sobre este tipo de alojamientos. En 2025 se realizaron 588 inspecciones, un 22% más que el año anterior, y en los últimos dos años se han impuesto sanciones por valor de alrededor de medio millón de euros.

El número de viviendas turísticas también ha disminuido. Según datos del INE, actualmente hay unas 15.300 VUT en la región, un 17,5% menos que en mediciones anteriores, lo que refleja el impacto de las medidas de control.

Un fenómeno con bajo peso en la región

Pese al debate sobre la vivienda turística en la Comunidad de Madrid, este tipo de alojamientos representa solo el 0,52% del total de viviendas, uno de los porcentajes más bajos entre comunidades autónomas con actividad turística, según argumentan desde el Gobierno autonómico.

Con este nuevo decreto, el Gobierno regional busca ordenar el crecimiento de las viviendas de uso turístico, un fenómeno en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda en municipios de toda la región.