El gobierno de Ayuso aprueba 75 millones para becas comedor

La Comunidad de Madrid amplía la inversión para aumentar el número de alumnos beneficiados

La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 75,4 millones de euros para financiar las becas comedor del curso 2026/27, dirigidas a alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria en centros sostenidos con fondos públicos. La medida, aprobada el 22 de abril, busca consolidar el alcance de estas ayudas, que este curso han llegado a 146.000 estudiantes, 20.000 más que el anterior.

Quién puede acceder a las becas comedor

Estas ayudas están orientadas a familias con una renta per cápita inferior a 8.400 euros anuales, uno de los principales criterios de acceso. Además, se incluyen colectivos específicos como beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) o del Ingreso Mínimo Vital (IMV). También a víctimas de violencia de género o terrorismo, menores en acogimiento y alumnado afectado por la guerra de Ucrania.

También pueden solicitarlas familias numerosas con ingresos de hasta 10.000 euros por persona, que recibirán una ayuda parcial equivalente al 30% del coste del comedor escolar.

Más fondos y colaboración institucional

Del total aprobado, 68 millones proceden del Gobierno regional. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid aporta 7,4 millones adicionales mediante convenio para reforzar las ayudas a familias vulnerables en la capital.

Este refuerzo económico busca sostener el crecimiento en el número de beneficiarios. Así como garantizar el acceso al servicio de comedor en condiciones de equidad, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

Plazos y cómo solicitar las ayudas

El plazo de solicitud se abrirá en los próximos días tras la publicación oficial en el BOCM. Las familias podrán tramitar la petición a través de la web institucional, la Cuenta Digital, registros oficiales o directamente en centros educativos.

El procedimiento se simplifica con una solicitud básica que incluye autorización para que la Administración consulte los datos necesarios. En algunos casos será necesario aportar documentación adicional, y el formulario deberá estar firmado por todos los adultos incluidos.

Posibilidad de prórroga para beneficiarios actuales

Las familias que ya reciben la beca comedor en el curso 2025/26 podrán prorrogarla para el próximo año si mantienen los requisitos. Para ello, deberán presentar una declaración responsable que confirme su situación.

Esta continuidad permite agilizar el proceso y evitar interrupciones en el acceso a un servicio clave para la conciliación y la alimentación escolar de los niños y las niñas de la Comunidad de Madrid.