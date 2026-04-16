El ‘Gloria’ de Vivaldi y el tango llegan al Pilar Bardem

El Coro Rivas, junto al Coro y Orquesta Matritum Cantat, protagoniza una aventura musical que va desde el barroco italiano a la actualidad

El Coro Rivas presenta el próximo domingo 19 de abril, a las 20.00 horas, un concierto en colaboración con el grupo musical Matritum Cantat. Más de un centenar de voces, sumadas a la parte orquestal, interpretarán en el Auditorio Pilar Bardem un programa que combina el barroco italiano con el tango contemporáneo.

La propuesta busca acercar al público dos obras separadas por casi tres siglos, una mezcla de tradición y modernidad. El repertorio incluye el ‘Gloria’ RV 589 de Vivaldi y la ‘Misa a Buenos Aires’ de Martín Palmeri. La participación del Coro Matritum Cantat, dirigido por Javier Blanco, convierte el evento en un acto multitudinario con más de cien cantantes sobre el escenario. El grupo, fundado en 2003, está integrado por 70 voces mixtas. Además, cuenta con una trayectoria que se extiende a Europa o incluso fuera del continente, destacando su gira por Argentina.

La Orquesta Sinfónica Matritum Cantat acompaña a la parte coral del concierto y actuará en formato de cámara. Según explican desde el Coro Rivas, se trata de “una elección artística que favorece la claridad sonora y el diálogo íntimo entre voces e instrumentos».

Cartel del Concierto Sinfónico-Coral: Vivaldi-Palmeri / Ayuntamiento de Rivas

La música sacra en el centro de la programación

El concierto gira en torno a la misa como género musical. A pesar de la distancia en el tiempo y el estilo, tanto la pieza de Vivaldi como el tango de Palmeri comparten el componente de lo sagrado. El ‘Gloria’ RV 589 se centra en una de las partes de la misa y constituye una obra cumbre del barroco. Una obra rica en contrastes y con energía rítmica. Por su parte, la ‘Misa a Buenos Aires’ ofrece una mirada contemporánea que fusiona los textos en latín con el estilo intenso y emocional del tango argentino.

El Coro Rivas, la voz de la ciudad

Con más de 35 años de historia, el Coro Rivas es una pieza clave en el entramado cultural del municipio. En 2003, el grupo grabó su primer disco, ‘Rivas Canta’. Desde entonces ha participado en múltiples certámenes nacionales, llegando a ganar el primer premio en el Certamen de Habaneras de Totana o en el Concurso de Villancicos de Valdetorres del Jarama.

Con María José Borondo en la dirección, el Coro Rivas apuesta ahora por las colaboraciones con otros grupos. En 2024 hicieron un concierto solidario con motivo de la DANA de Valencia junto a la Orquesta Sinfónica Alma Mahler, grupo con el que repitieron el año pasado en Auditorio Nacional. En esta ocasión, el Coro Rivas se asocia con los músicos de Matritum Cantat para traer a Rivas un viaje musical de casi tres siglos.

Las entradas cuestan 12 euros y están disponibles tanto en la web como en la taquilla del auditorio.