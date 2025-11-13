El documental ‘No estás loca’ denuncia la ‘verdad de la violencia vicaria’, el olvido de sus víctimas y la desprotección judicial

Se estrenará en cines el próximo jueves.

El documental ‘No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria’ denuncia, a través de testimonios, la realidad de este tipo de violencia de género que se ejerce sobre los menores para hacer daño a las mujeres, y la invisibilidad social y “revictimización” que viven sus víctimas a través del sistema judicial español, que “no las protege”.

Este documental se estrenará el próximo jueves en cines. Su directora y productora, María Bestar, fue víctima de violencia vicaria y buscó trasladar su vivencia al arte porque es una forma de “purgar el dolor” y de reivindicar el “olvido” en el que viven, sobre todo, las menores víctimas.

Así lo manifestó en una entrevista a Servimedia en la que también denunció que la violencia vicaria afecta a “muchísimas” más personas de las que la sociedad cree y lo más “duro” de construir esta pieza audiovisual fue ver la “revictimización” de las victimas por “falta de formación” en violencia de género de los profesionales de la justicia, principalmente.

‘No estás loca’ reúne más de 40 testimonios de mujeres, niños y profesionales -jueces, psicólogos, periodistas, pediatras- que revelan cómo el sistema judicial “falla de manera sistemática a la infancia”, pese a que las victimas de violencia vicaria tengan “claras señales” que indiquen serlo.

Con el apoyo de Naciones Unidas, los ministerios de Igualdad y de Juventud e Infancia, y la voz de actores como Luis Tosar, Hovik Keuchkerian, Maxi Iglesias, Jordi Planas y Eduard Fernández, este documental busca transmitir “una herida convertida en cine”.

Bestar relató que, durante el rodaje, escuchó relatos que “desgarran el alma”, pero también vio a mujeres y niños “renacer desde el dolor, sostenerse entre ellos y transformar la rabia en fuerza”. La obra aspira a ser una “voz colectiva que ya no puede ser silenciada” y, por ello, la directora llamó a la movilización social contra la violencia vicaria.

Además, Bestar explicó que no existen perfiles para los maltratadores machistas, sino que “puede ser cualquier hombre”, pero sí que hay “patrones claros” de violencia vicaria. Desde las amenazas verbales de un maltratador a una mujer como, por ejemplo, “si te vas, te daré donde más te duele” -refiriéndose a sus hijos-, hasta no atender las necesidades de los niños, evitar llevarles al médico u otros lugares, generarles mala percepción de su madre o excluirlos socialmente, entre otras cosas.

Así pues, la directora del documental pidió mejorar también la atención temprana sanitaria porque es una de las vías por las que se puede detectar la violencia vicaria, así como mejoras en la educación en general, incorporando materias especificas sobre la violencia de género.

La denuncia de esta “grave” vulneración de los derechos humanos no es el único fin del documental, sino que también ofrece un mensaje de esperanza, reparación y sororidad, recordando el poder del cine como herramienta de cambio social.

Por otro lado, el cartel y el material gráfico de ‘No estás loca’ cuentan con la participación de la artista sudafricana Kim Lancaster, conocida en redes sociales como KBL the Colourist. Su trabajo refleja la complejidad de la identidad, la memoria y la transformación, y dialoga con la esencia del documental.