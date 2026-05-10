OPINIÓN

El derecho a la vivienda: un problema de todas las administraciones

Artículo de opinión de Mónica Carazo Gómez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Rivas

El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones y uno de los grandes problemas a los que se enfrenta actualmente la ciudadanía en nuestro país. Por ello, es responsabilidad y deber de todas las administraciones tomar medidas encaminadas a garantizar este derecho ciudadano, el derecho a la vivienda.

Lo ha hecho el Gobierno de España, con la aprobación de una Ley de Vivienda que permite topar el precio de los alquileres en aquellas zonas de mercado tensionado y con la creación de la empresa pública Casa 47 y lo estamos haciendo el Gobierno municipal de Rivas, a través de nuestra Empresa Municipal de la Vivienda (EMV).

Un ejemplo de la puesta en marcha de políticas que faciliten a la juventud el acceso a una vivienda digna lo pudimos vivir, el pasado 11 de abril, en el acto de entrega de llaves de las 83 viviendas en régimen de alquiler para jóvenes, construidas por la EMV en el este de la ciudad. Las caras de felicidad y la ilusión en los ojos de las personas adjudicatarias llenaban el espacio común de esta nueva promoción de viviendas. Unas viviendas construidas con criterios de sostenibilidad y con precios de alquiler muy por debajo del precio del mercado libre.

No ha sido fácil, pero ha merecido la pena. Esta promoción de viviendas se empezó a construir durante la pasada legislatura, con el PSOE en la Concejalía de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Rivas y se ha culminado en esta nueva legislatura. Más allá de eso, este hito es parte de un proyecto mayor del actual Gobierno de coalición de Rivas: un ambicioso plan estratégico de vivienda que avanza en la construcción de hasta 500 viviendas en los próximos años, dando así cumplimiento a la Agenda Urbana Rivas 2030, que establece las líneas maestras del proyecto político de Rivas para el futuro más próximo.

El Ayuntamiento de Rivas está haciendo su trabajo, dentro de las competencias que le otorga la ley. Pero, ¿y la Comunidad de Madrid? ¿Qué está haciendo por resolver el problema de la vivienda? La respuesta es clara: nada que la resuelva, más allá de confrontar de forma estéril con el Gobierno de España y de impedir a los ayuntamientos declarar zonas tensionadas para poder intervenir en el precio de los alquileres, como ocurre en Rivas. Luego está lo del Plan Vive, con precios disparatados y calidades que, cuanto menos, se pueden poner en cuestión. Se lo pueden preguntar a los vecinos y vecinas de Getafe o Alcorcón.

Reitero, es responsabilidad de todas las administraciones resolver el problema del acceso a la vivienda. Y, en este sentido, mientras administraciones como la Comunidad de Madrid, desde su irresponsabilidad, están en su deriva del “no a todo” o en su “cuanto peor, mejor”, en el Gobierno de España y en el Gobierno de Rivas lo tenemos claro y, por ello, seguiremos impulsando políticas encaminadas a lograr dicho objetivo.