El debate sobre la prohibición de los móviles en las aulas en España

En países como Portugal y Francia ya se han prohibido en las aulas. Estudios apuntan a efectos positivos, aunque expertos advierten que la educación digital es clave.

Cada septiembre se reabre el debate sobre si prohibir o no los teléfonos móviles en los centros escolares. La medida, adoptada en países vecinos como Portugal y Francia, se presenta como una posible respuesta a la violencia digital contra menores. En España, sin embargo, no hay una norma única a nivel estatal y la regulación depende de cada comunidad autónoma. Mientras algunos estudios defienden su efectividad, expertos consultados por Maldita.es señalan que la educación digital es fundamental.

Portugal prohibió el uso de móviles en los primeros ciclos de educación desde el curso 2025/26, tras sostener que el acoso escolar había disminuido en los centros que ya aplicaban la medida. Francia, que lo vetó en 2018, evalúa endurecer la norma para que los dispositivos se guarden en taquillas y no en las mochilas.

En España, el Consejo Escolar del Estado recomendó en 2024 vetar los móviles en primaria y permitirlos solo con fines pedagógicos o médicos en secundaria. Sin embargo, la normativa depende de cada comunidad. En Madrid se ha prohibido el uso individual de dispositivos digitales en Educación Infantil y Primaria, mientras que en el País Vasco cada colegio decide, aunque todos los centros públicos y concertados ya cuentan con normativas que limitan los dispositivos.

La Región de Murcia prohibió los móviles en Primaria, Secundaria y FP en enero de 2024. Según datos de su Consejería de Educación y Formación Profesional facilitados a Maldita.es, la medida supuso una “notable mejoría en la convivencia”, con un descenso del 27,42% de los casos registrados de ciberacoso entre 2023 y 2024. Investigadores de la Universitat de València también concluyeron que las prohibiciones en Galicia y Castilla-La Mancha redujeron el acoso escolar y mejoraron las puntuaciones PISA en Galicia. Otro estudio de la Universidad de Augsburgo en 2024 determinó que la prohibición de los móviles tiene un efecto “significativo, aunque modesto”, sobre todo en la reducción de problemas sociales.

No obstante, no todos los expertos coinciden en que prohibir sea la solución. Gil María Campos, presidente de la asociación Desempantallados, defendió a Maldita.es que los móviles “no hacen ningún bien en el aula, son un elemento distractivo”. En cambio, la profesora de cibercomunicación y nuevos medios en la Universidad Camilo José Cela Laura Cuesta señaló a Maldita.es que un uso regulado “puede ser muy beneficioso”, y advirtió que las medidas prohibicionistas pueden incentivar conductas a escondidas entre menores.

La clave, apuntan, está en la educación digital desde edades tempranas. “La prohibición como tal no evita el problema”, indicó Ferran Calvo, presidente de la Asociación Baobab. Cuesta añadió que es necesario “capacitar y empoderar a los niños y niñas para que realmente ellos vean la tecnología como es”.



Esta investigación se ha desarrollado gracias al apoyo de Journalismfund Europe y de Transitions.



¿Te ha llegado un bulo? Verifica en el WhatsApp de Maldita.es en el +34 644229319