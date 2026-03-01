El ciclo de Cine Social aborda la igualdad con ‘Bajo Terapia’

El 27 de marzo, se proyecta en el Centro García Lorca de Rivas esta divertida comedia.

El Ciclo de Cine Social 2026 de Rivas-Vaciamadrid celebrará el próximo 27 de marzo una nueva sesión centrada en la igualdad entre hombres y mujeres. La cita será a las 19.00 horas en la sala Marcos Ana del Centro Cultural Federico García Lorca, donde se proyectará la película “Bajo Terapia”, dirigida por Gerardo Herrero, seguida de un coloquio con profesionales del ámbito social .

La actividad propone reflexionar sobre las diferencias entre la igualdad recogida en la ley y la igualdad que se vive en la práctica. El debate forma parte de las asignaturas pendientes que el ciclo dedica este año a cuestiones sociales de actualidad .

Igualdad formal e igualdad real

El eje del encuentro girará en torno a la distinción entre igualdad formal —la reconocida en las normas y tratados internacionales— y igualdad real o efectiva, entendida como aquella que se materializa en todas las esferas de la sociedad .

Aunque la igualdad de derechos está garantizada legalmente, los datos sobre cuestiones como la brecha salarial evidencian que persisten desigualdades. El planteamiento del coloquio parte de esa diferencia: no basta con que la igualdad esté recogida en la normativa si no se traduce en oportunidades y condiciones equivalentes en la vida cotidiana .

Desde la organización se subraya la necesidad de trabajar tanto desde la esfera pública como privada para avanzar hacia una igualdad efectiva, promoviendo medidas que permitan a mujeres y hombres acceder en las mismas condiciones a recursos y espacios de decisión .

‘Bajo Terapia’, humor para un debate incómodo

La reflexión se apoyará en la proyección de “Bajo Terapia”, una comedia dramática estrenada en 2023. La película presenta a tres parejas que acuden a una sesión de terapia grupal poco convencional. La psicóloga les deja sobres con consignas que deberán abordar en conjunto, lo que desencadena debates, tensiones y revelaciones personales .

Con el humor como herramienta principal, la cinta explora conflictos de pareja y roles de género que sirven de punto de partida para analizar comportamientos y desigualdades normalizadas .

Tras la proyección intervendrán Rocío Panadero, trabajadora social en la Comunidad de Madrid, y Rosa María Fernández, educadora social en la Comunidad de Madrid, quienes profundizarán en las claves del debate y responderán a las preguntas del público .

El encuentro está abierto a la ciudadanía interesada en participar en este nuevo diálogo del Cine Social de Rivas sobre igualdad y convivencia.