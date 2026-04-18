El CERPA acoge ‘Libros Mayores’, una presentación literaria de tres autoras de Rivas

Esperanza Negueroles, colaboradora de Zarabanda, dará a conocer su última obra en esta actividad del Mes del Libro

La Feria del Libro de Rivas llega a la ciudad el fin de semana del 24 al 26 de abril junto a la biblioteca Gloria Fuertes. Tres días de frenesí constante para los más lectores del municipio. Pero la realidad es que la feria es solo una pequeña parte de todas las actividades programadas para este Mes del Libro, inaugurado el día 8 y que cerrará el jueves 30 de abril con un Micro Abierto.

En el marco de la programación mensual se celebra ‘Libros Mayores’, una de las citas que no te puedes perder como bibliófilo. El Ayuntamiento organiza una triple presentación literaria el próximo martes 21 de abril a las 17:30. Tres autoras darán a conocer sus libros en el salón de actos del CERPA, en un acto moderado por la doctora Caridad Baeza.

Tres libros, tres autoras: Esperanza Negueroles, Elisa López y Laura Olalla

Esperanza Negueroles presenta Mujeres singulares en plural, una recopilación de los artículos de la colaboradora de Zarabanda en la que narra los logros de mujeres prácticamente desconocidas. Todo con la intención de acabar con su papel invisible en la sociedad y crear modelos que inspiren a las más jóvenes.

«En algún punto de la vida, sentimos que lo aprendido ya no nos sostiene«. Así introduce Elisa López su libro Despaprender para aprender. Con esta obra, la autora invita a realizar un viaje de introspección para «reencontrarnos con lo esencial». López presentará el libro durante la actividad organizada por la Concejalía de Mayores.

La tercera y última de las obras de esta triple presentación literaria se llama Resurrección (fugitivas del mar). Laura Olalla estrena una seria de poemas sobre «la angustia del ser ante las fuerzas negativas de la naturaleza humana». Se trata del octavo poemario de la autora, que ella misma describe como un «inmenso testimonio de amor».

Programación del Mes del Libro / Ayuntamiento de Rivas