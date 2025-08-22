El Campus Doze de Marcelo Vieira regresa a Madrid con su sexta edición

El programa de fútbol del ex capitán del Real Madrid se celebrará en Rivas en agosto y septiembre, dirigido a niños y niñas de 6 a 16 años.

El Campus Doze de Marcelo Vieira vuelve este verano a Rivas tras varias ediciones internacionales en Brasil, España y Bélgica. El programa oficial de la academia fundada por el ex futbolista y capitán del Real Madrid se celebrará en el Centro Deportivo Supera Rivas La Luna durante las semanas del 25 al 29 de agosto y del 1 al 5 de septiembre, en horario de 9:00h a 14:00h. Está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 16 años que quieran vivir una experiencia deportiva y formativa única.

Un campus con metodología exclusiva

El Campus Doze no es solo un campamento de fútbol. Su propuesta se basa en el Método 12, diseñado bajo la supervisión de Marcelo Vieira. Además, esta metodología combina la fenomenología del movimiento y la multilateralidad, con el objetivo de formar jugadores completos.

Los participantes entrenarán en tres disciplinas complementarias:

Fútbol 11

Fútbol sala

Fútbol playa

De esta forma, los jóvenes no solo perfeccionan su técnica y condición física, sino que también trabajan valores fundamentales como el trabajo en equipo, el respeto y la resiliencia.

Campus Doze de Marcelo Vieira: una experiencia formativa e inolvidable

Cada niño o niña inscrito en el Campus Doze de Marcelo Vieira recibirá un welcome pack Adidas y un diploma oficial al finalizar la semana. Además, disfrutarán de entrenamientos dinámicos y actividades adaptadas a cada edad, en un entorno que combina diversión y aprendizaje.

El regreso de este campus a Madrid supone una gran oportunidad para las familias locales, ya que ofrece a los jóvenes la posibilidad de prepararse para la nueva temporada, mejorar sus habilidades deportivas y reconectar con la pasión por el fútbol bajo la inspiración de una de las grandes leyendas del Real Madrid.

Información práctica

Lugar: Centro Deportivo Supera Rivas La Luna

Centro Deportivo Supera Rivas La Luna Fechas: Semana 1: del 25 al 29 de agosto Semana 2: del 1 al 5 de septiembre

Horario: 9:00h a 14:00h

9:00h a 14:00h Edades: de 6 a 16 años

de 6 a 16 años Incluye: Welcome pack Adidas + diploma oficial

Welcome pack Adidas + diploma oficial Inscripciones abiertas en: www.groupdoze.com

El Campus Doze de Marcelo Vieira vuelve a Madrid, en concreto a nuestro municipio, con el objetivo de consolidarse como un referente en la formación futbolística y personal de los más jóvenes, uniendo deporte, valores y diversión en una experiencia inolvidable.