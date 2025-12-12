El Bicibús Interescolar moviliza a las familias de Rivas en defensa de la sanidad pública

Este domingo 14 pedalearán en esta nueva convocatoria que invita también a respaldar la concentración.

Las comunidades educativas de Rivas Vaciamadrid volverán a pedalear juntas este domingo en apoyo a la sanidad pública. El Bicibús Interescolar, un movimiento ciudadano que promueve la movilidad sostenible entre escolares, ha convocado una marcha ciclista para respaldar la concentración organizada por la Plataforma Rivas con la Sanidad Pública, que reclama la construcción del cuarto centro de salud en el municipio.

La cita central para quienes no participen en bicicleta será en la calle Lolo Rico, esquina avenida de los Almendros, en el solar donde se proyecta el futuro ambulatorio. Desde allí se sumarán a la concentración prevista a mediodía.

Una reivindicación sobre ruedas

La iniciativa invita a las familias a desplazarse en bicicleta desde cada centro escolar, fomentando hábitos saludables y una participación cívica accesible para menores y adultos. Las diferentes “columnas escolares” confluirán entre las 10:15 y las 10:30 horas en la Plaza de la Constitución, punto de encuentro del Bicibús Interescolar, desde donde partirán de manera conjunta hacia el lugar de la protesta.

La organización recuerda que se trata de un encuentro ciudadano, no deportivo, pensado para menores desde los cinco años con autonomía suficiente para circular. Se recomienda el uso de casco y se advierte de que la plataforma no asume responsabilidades civiles.

Al finalizar la marcha, las familias participantes podrán disfrutar de una sorpresa preparada por la organización, que busca reforzar el carácter comunitario del evento.

Un movimiento ciudadano en expansión

El Bicibús Interescolar de Rivas nació como un movimiento espontáneo que escolta a niños y niñas en sus trayectos urbanos en bicicleta, monopatín o patinete, al margen de vehículos a motor. La plataforma presta apoyo a cualquier iniciativa vecinal que promueva la movilidad sostenible y ha anunciado que trabaja ya en la puesta en marcha del Bicibús Interescolar de Invierno.

En los últimos meses, el colectivo también ha impulsado acciones solidarias, como el Bicibús Interescolar por Palestina, celebrado en octubre y orientado a recaudar fondos para proyectos infantiles en Gaza.

Inscripciones y recursos

Las familias interesadas pueden ampliar información y formalizar su inscripción a través de los enlaces facilitados por la organización. Tras registrarse, recibirán acceso al grupo general de WhatsApp y a los grupos específicos por colegios.

Con esta convocatoria, el Bicibús Interescolar reafirma su apuesta por una movilidad amable y por la defensa de servicios públicos esenciales, animando a “pedalear juntas por una sanidad accesible y de calidad”.

Siguientes convocatorias

El domingo a las 12:00 horas se realizará la acción musical y reivindicativa «Fuera del Tiesto» del Coro del mismo nombre, que se suma al programa completo de la concentración en Calle Lolo Rico s/n. La reivindicación irá de la mano de la batucada Hipatia La Rúa, el Coro Fuera del Tiesto y Villancicos participativos, junto a otras sorpresas.