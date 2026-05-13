‘El barbero de Picasso’ llega a los escenarios de Rivas

La comedia gira en torno a la relación de amistad entre el pintor malagueño y su peluquero

El barbero de Picasso se estrena en el Auditorio Pilar Bardem el próximo sábado 23 de mayo. Se trata de una comedia sobre la relación de amistad entre el pintor malagueño y su peluquero, exiliados en Francia durante la dictadura franquista. La obra, con Pepe Viyuela en el papel protagonista, está programada a las 20h.

Un año de ‘El barbero de Picasso’

“Choques culturales en aquella Francia de exiliados que discuten sobre toros, política o arte, mientras nos conducen a reflexionar sobre nuestro pasado”. Así es como se presenta esta comedia dirigida por Chiqui Carabante y escrita por Borja Ortiz. La obra toma como punto de partida la relación de amistad que el Pablo Picasso, interpretado por Pepe Viyuela, mantuvo con su peluquero, Eugenio Arias, en un pueblo de Francia desde 1948.

Fue en junio de 2025 cuando la historia pisó los escenarios por primera vez. Ahora, casi un año después, El barbero de Picasso llega a Rivas casi como el testimonio histórico bañado en risas. El pintor malagueño y su barbero reconstruyen en sus discusiones, con la nostalgia como ingrediente estrella, «una patria que ya no existe ni existirá», explican desde el equipo detrás de la obra.

Pepe Viyuela (al frente) y Antonio Molero (al fondo) en ‘El barbero de Picasso’ / Javier Naval

«Ni franceses ni españoles»

La amistad entre ambos duró más de veinticinco años. Arias acabó convirtiéndose en confidente y compañero de largas sobremesas. Picasso llegó a regalarle algunas de sus obras que hoy forman parte de un museo en Buitrago del Lozoya, el primer museo creado e inaugurado por la Comunidad de Madrid.

La obra cuenta con Antonio Molero en la piel del peluquero de Picasso y Pepe Viyuela como el pintor malagueño. Mar Calvo y José Ramón Iglesias cierran un reparto de tan solo cuatro intérpretes. Un equipo más que suficiente para contar la historia de estos dos extraños, que ya no son «ni franceses ni españoles».