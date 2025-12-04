Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡COLABORA!
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡AHORA EN LA TV!
Buscar
Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram Youtube
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda

El Ayuntamiento ofrece formación gratis sobre Verifactu

Una joven sentada en un escritorio utilizando un ordenador portátil. Sobre la imagen se superponen gráficos digitales que destacan conocimientos de programación como HTML, CSS, JS, PHP, DEV y Verifactu. La escena sugiere oportunidades de formación para empresas locales. Otras personas aparecen difuminadas en el fondo.

Intensivo gratuito para impulsar la digitalización empresarial y la adaptación a Verifactu del comercio local.

El próximo martes 16 de diciembre el consistorio local celebrará un curso intensivo gratuito para pymes, autónomos y emprendedores con el fin de facilitar su transición hacia la transformación digital y ayudarles a adaptarse a la normativa Verifactu.

Según informan desde el Ayuntamiento, la jornada —que tendrá lugar entre las 9:45 y las 14:30 en la sala Pedro Zerolo— combinará talleres prácticos de digitalización con formación específica sobre los requisitos legales y técnicos que exige Verifactu.

“Con este intensivo queremos dar a conocer herramientas accesibles —como soluciones ‘no code’ gratuitas— que faciliten la digitalización sin necesidad de conocimientos técnicos elevados”, explica la convocatoria.

Además, la formación hará especial hincapié en la normativa Verifactu, que obliga a utilizar software homologado para emitir facturas inalterables, trazables y con código QR, y que implica cambios sustanciales en la gestión administrativa de las empresas. De manera sorpresiva, el Gobierno de España amplió un año el plazo para adaptarse a esta normativa.

Para participar es necesario inscribirse previamente mediante este formulario habilitado por el Ayuntamiento.

¡Difunde la noticia!
Banner Ayto Noviembre Mes de la Infancia

Contenido relacionado