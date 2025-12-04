El Ayuntamiento ofrece formación gratis sobre Verifactu

Intensivo gratuito para impulsar la digitalización empresarial y la adaptación a Verifactu del comercio local.

El próximo martes 16 de diciembre el consistorio local celebrará un curso intensivo gratuito para pymes, autónomos y emprendedores con el fin de facilitar su transición hacia la transformación digital y ayudarles a adaptarse a la normativa Verifactu.

Según informan desde el Ayuntamiento, la jornada —que tendrá lugar entre las 9:45 y las 14:30 en la sala Pedro Zerolo— combinará talleres prácticos de digitalización con formación específica sobre los requisitos legales y técnicos que exige Verifactu.

“Con este intensivo queremos dar a conocer herramientas accesibles —como soluciones ‘no code’ gratuitas— que faciliten la digitalización sin necesidad de conocimientos técnicos elevados”, explica la convocatoria.

Además, la formación hará especial hincapié en la normativa Verifactu, que obliga a utilizar software homologado para emitir facturas inalterables, trazables y con código QR, y que implica cambios sustanciales en la gestión administrativa de las empresas. De manera sorpresiva, el Gobierno de España amplió un año el plazo para adaptarse a esta normativa.

Para participar es necesario inscribirse previamente mediante este formulario habilitado por el Ayuntamiento.