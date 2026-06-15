El Ayuntamiento impulsa el deporte en verano en Rivas con pilates, pádel y más

Las inscripciones se abren el 15 de junio para actividades deportivas de julio y septiembre, con opciones para adultos y mayores de 65 años

Las personas adultas de Rivas-Vaciamadrid ya pueden preparar su actividad física para los meses de verano. La Concejalía de Deportes pondrá en marcha un nuevo programa de deporte en verano que incluye clases de pilates, combifitness y pádel para personas de entre 16 y 64 años, además de gimnasia de mantenimiento gratuita para mayores de 65 años. Las actividades se desarrollarán durante julio y, en algunos casos, también en septiembre. Las inscripciones se abrirán el próximo 15 de junio y se adjudicarán por orden de llegada.

El programa se desarrollará principalmente en las instalaciones deportivas del Cerro del Telégrafo y el Parque del Sureste, dos de los principales espacios municipales para la práctica deportiva en la ciudad.

Pilates al aire libre en julio y septiembre

Entre las propuestas destaca el pilates, una disciplina enfocada al fortalecimiento muscular, la flexibilidad y el bienestar corporal. La actividad contará con plazas tanto en julio como en septiembre y se impartirá dos días por semana en grupos reducidos de entre 12 y 16 personas.

Los precios serán de 22 euros para personas con abono deporte y de 34,50 euros para quienes no dispongan de él. Las clases se celebrarán en horario de mañana y tarde, dependiendo del mes y de la instalación elegida.

Combifitness con distintas modalidades

Otra de las opciones será el combifitness, una fórmula que reúne diferentes actividades dirigidas para mejorar la condición física. Aerozumba, cardiotonic, funcional, body fit, core, cross, bike o GAP forman parte de la oferta prevista.

Esta modalidad tendrá 120 plazas mensuales y permitirá elegir horarios e instalaciones mediante reserva previa. El precio será el mismo que el del pilates: 22 euros con abono deporte y 34,50 euros sin él.

Las sesiones se celebrarán de lunes a jueves tanto en el Cerro del Telégrafo como en el Parque del Sureste, con franjas horarias de tarde entre las 19.00 y las 20.50 horas.

Gimnasia gratuita para mayores de 65 años

El programa incluye también una actividad específica para personas mayores. La gimnasia de mantenimiento para mayores de 65 años será gratuita y contará con grupos de hasta 35 participantes.

Durante julio las sesiones se realizarán en el parque Lineal del Cerro del Telégrafo, mientras que en septiembre pasarán al pabellón cubierto de la misma instalación. Las clases tendrán lugar los lunes y miércoles de 9.30 a 10.20 horas.

Cursos intensivos de pádel

La oferta deportiva se completa con cursos de pádel dirigidos a distintos niveles, desde iniciación hasta avanzado. Las clases se organizarán en grupos de cuatro personas y se desarrollarán durante las dos quincenas de julio.

El precio será de 52 euros para abonados y de 70 euros para quienes no tengan abono deporte. En total se ofertan 80 plazas repartidas entre niveles de iniciación, medio y avanzado.

Las personas interesadas en cualquiera de estas actividades podrán formalizar su inscripción a partir del 15 de junio, a través de la plataforma municipal de deportes, hasta completar las plazas disponibles.