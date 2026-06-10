El Ayuntamiento desmantela varias ocupaciones ilegales en Cañada Real para garantizar el acceso de emergencias

Además de la actuación en los sectores 4 y 5, anunció sanciones por vertidos de aguas fecales.

El Ayuntamiento de Rivas intervino el pasado jueves 4 de junio en varias ocupaciones ilegales situadas en Cañada Real que, según el consistorio, estaban dificultando el acceso de los vehículos de emergencia a distintas zonas del asentamiento. La actuación tuvo lugar en el entorno del cerro del Olivar y en la parte trasera del sector 5, donde se estaban ampliando infraviviendas y construyendo nuevas estructuras.

La intervención municipal tenía como objetivo despejar los accesos para garantizar que los servicios de emergencia, especialmente los bomberos, puedan llegar a estas áreas en caso de incendio. Además, los trabajos han permitido reabrir el acceso al cerro del Olivar, un espacio público que permanecía bloqueado por vallados instalados en la zona.

Acceso para emergencias y recuperación del espacio público

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la actuación también ha beneficiado a los vecinos de Rivas y a la comunidad educativa del CEIP Mario Benedetti, que podrán volver a utilizar los accesos al cerro del Olivar tras la retirada de las barreras instaladas.

Durante el operativo se procedió igualmente al desmantelamiento de una nave ilegal utilizada como almacén de material de construcción. El consistorio señala además que algunos ocupantes del sector 5 estaban cobrando a terceras personas ajenas a Cañada Real por el uso de determinadas infraviviendas levantadas en la zona.

Denuncias por vertidos de aguas fecales

La actuación municipal coincide con la apertura de otro frente relacionado con varios vertidos de aguas fecales detectados en el sector 4 de Cañada Real, junto al barrio de La Luna. El Ayuntamiento asegura haber recibido denuncias por el vaciado de fosas sépticas en la vía pública durante la noche.

Ante esta situación, el consistorio ha anunciado el inicio de los trámites para denunciar y sancionar a los responsables por posibles delitos contra la salud pública. Además, se pondrán en marcha expedientes de disciplina urbanística vinculados a estas actuaciones.

Continuidad del Pacto Regional de Cañada Real

El Gobierno municipal ha reiterado su compromiso con el cumplimiento del Pacto Regional de Cañada Real y con la garantía del derecho a una vivienda digna para la población residente en el asentamiento. Al mismo tiempo, ha manifestado su intención de continuar actuando frente a situaciones que considere contrarias a la legalidad urbanística o que puedan suponer riesgos para la salud pública y la ordenación del territorio.

La intervención se enmarca en las actuaciones que las administraciones vienen desarrollando en Cañada Real, un ámbito especialmente complejo por la coexistencia de problemas sociales, urbanísticos y medioambientales que afectan tanto a sus residentes como a los barrios colindantes de Rivas-Vaciamadrid.

Acompañamiento a las familias en proceso de realojo

Más allá de las actuaciones relacionadas con ocupaciones irregulares, el Ayuntamiento de Rivas mantiene un programa de acompañamiento social dirigido a las familias de Cañada Real incluidas en los procesos de realojo previstos en el Pacto Regional por la Cañada Real. El objetivo, según explica el consistorio, es que el traslado a una nueva vivienda no se limite a un cambio de domicilio, sino que facilite una integración estable y duradera en su nuevo entorno.

Este acompañamiento se desarrolla antes, durante y después del realojo e incluye apoyo en trámites administrativos, escolarización de menores, acceso a servicios públicos, mediación con propietarios y agencias inmobiliarias, así como orientación para la planificación económica familiar. Además, el programa contempla un seguimiento posterior a la entrada en la vivienda y ofrece apoyo específico a aquellas familias que no cumplen los requisitos de los procedimientos ordinarios de realojo, ayudándolas en la búsqueda de alternativas habitacionales y ampliando la cobertura social para evitar situaciones de exclusión.