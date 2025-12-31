El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid recibe el Premio Visión Zero

La Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad reconoce a las ciudades sin víctimas mortales de tráfico.

El día 14 de noviembre, Rivas recogió el premio Visión Zero Municipal. Se trata de un reconocimiento que otorga la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad junto al Foro por la Movilidad Inteligente a los municipios, distritos con más de 100.000 habitantes con cero víctimas mortales en accidentes de tráfico.

Juan José González, concejal de Seguridad Ciudadana, ha destacado por redes sociales que el premio reconoce «nuestra apuesta por una movilidad segura». Entre las políticas públicas destacadas en esta materia ha destacado los entornos escolares seguros, la apuesta por ser Ciudad 30, los carriles bici segregados y los pasos de peatones sobreelevados.

Por último, ha destacado la educación vial en los centros de educación. González ha querido agradecer tanto a la ciudadanía como a la Policía Local y los equipos municipales el compromiso con la seguridad, «para que Rivas sea un lugar más seguro».

«Gracias a la ciudadanía por su responsabilidad tanto al volante como a la hora de caminar por nuestra ciudad», ha dicho el concejal de Seguridad Ciudadana.