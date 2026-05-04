El Ayuntamiento de Rivas logra 40 millones para cubrir el Metro

El portavoz del gobierno informó en el Pleno de que han conseguido financiación europea para iniciar este proyecto clave para la ciudad

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha asegurado una financiación inicial de 40 millones de euros para comenzar las obras de cubrimiento del metro a su paso por la ciudad. Fue José Luis Alfaro, portavoz del equipo de gobierno local, quien realizó el anuncio en el Pleno municipal celebrado el 30 de abril, tras la aprobación de una línea de crédito por parte del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. El objetivo es eliminar la barrera urbana que divide el municipio y avanzar en un modelo de ciudad más conectado y sostenible.

Financiación europea para arrancar las obras

El préstamo aprobado permitirá al Ayuntamiento de Rivas iniciar una de las actuaciones urbanísticas más relevantes de las últimas décadas. Se trata de una línea de crédito en condiciones ventajosas —con intereses por debajo del mercado, hasta 30 años de amortización y dos años de carencia— que podrá ampliarse según las necesidades del proyecto.

La financiación estará disponible hasta 2030 y se irá ejecutando de forma progresiva conforme avancen las obras del cubrimiento del metro. Este respaldo económico también refuerza la solvencia financiera municipal, según los datos trasladados en el Pleno.

Un corredor verde para “coser” la ciudad

El proyecto busca resolver una de las principales fracturas urbanas de Rivas: la separación entre zonas residenciales e industriales provocada por la línea 9B de Metro. La actuación contempla la creación de un corredor verde de 2,5 kilómetros de longitud y 30 metros de ancho, que conectará distintos barrios mediante un espacio público continuo.

Este nuevo eje urbano permitirá ampliar el Parque Lineal desde el entorno del polideportivo Cerro del Telégrafo y generar nuevas áreas de convivencia, movilidad peatonal y zonas verdes. Además, se enmarca dentro de la estrategia de la Agenda Urbana Rivas 2030, orientada a un desarrollo más sostenible.

Más movilidad y una estación pendiente

Junto al cubrimiento del metro, el Ayuntamiento ha solicitado a la Comunidad de Madrid la incorporación de una cuarta estación en la zona de la calle José Saramago, una demanda histórica vinculada al crecimiento del municipio y a la mejora del transporte público.

El proyecto ya ha sido registrado ante la Dirección General de Infraestructuras, que dispone de un plazo de tres meses para emitir su informe técnico. Este trámite es clave para avanzar en la ejecución de las obras.

Superávit y reducción histórica de deuda

En paralelo, Alfaro también dió cuenta en el Pleno del cierre económico de 2025, con un superávit de 1,2 millones de euros y una reducción del 73% de la deuda municipal, que se sitúa ahora en 2,55 millones.

Según las cifras presentadas, el alto grado de ejecución presupuestaria y el volumen de inversiones —cerca de 40 millones— refuerzan la capacidad del Ayuntamiento de Rivas para afrontar proyectos como el cubrimiento del metro sin comprometer su estabilidad financiera.