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El Ayuntamiento de Rivas entrega las 83 viviendas públicas en alquiler para jóvenes

Cuatro personas se sitúan frente a una pancarta de Rivas, sonrientes y con bolsas moradas en las manos. Dos mujeres en el centro gesticulan con las manos, mientras un hombre con sudadera verde mira un objeto relacionado con alquiler para jóvenes. En primer plano se ve el mango de un paraguas.

Los agraciados del sorteo fueron subiendo a recoger sus llaves en un emotivo acto que contó con una nutrida representación institucional.

El gobierno municipal entregó este sábado, 11 de abril, 83 viviendas públicas en alquiler destinadas a menores de 35 años. Las viviendas fueron adjudicadas mediante sorteo el pasado mes de junio. Además, el acto de entrega de llaves se celebró en la misma urbanización de Pilar Miró, 14 en la que se ubican estos recién estrenados hogares.

El evento contó con la presencia de la alcaldesa y miembros del equipo de Gobierno local, así como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas.

Un hombre con gafas y traje oscuro habla en una tribuna en Rivas, delante de una pancarta en la que se lee
La ministra Sira Rego intervino en el acto de entrega de las 83 viviendas del Ayuntamiento de Rivas.
Un hombre trajeado habla por un micrófono. Detrás de él, una pancarta del Ayuntamiento de Rivas con coloridas ilustraciones de edificios y personas destaca iniciativas como las viviendas públicas y el alquiler para jóvenes en este acto al aire libre.
Un grupo de personas en varios pisos y balcones de un moderno complejo de apartamentos, parte de las viviendas públicas del Ayuntamiento de Rivas, saludan hacia la cámara, creando un ambiente animado y acogedor en la zona del patio.
Cinco adultos en fila al aire libre, cerca de una valla metálica, mientras tres mujeres y un hombre escuchan atentamente un acto del Ayuntamiento de Rivas sobre viviendas públicas. Cerca hay una pancarta y una mesa con bolsas moradas, con árboles y edificios al fondo.
Varias personas de pie o apoyadas en las barandillas blancas de varios balcones de un moderno edificio de viviendas con paredes de ladrillo oscuro en Rivas, que presenta balcones blancos escalonados, un ejemplo de viviendas públicas y alquiler para jóvenes.

Nervios e ilusión de los jóvenes que fueron a recoger las llaves de sus nuevas casas

La entrega de llaves se desarrolló en un ambiente marcado por la expectación, los nervios y la ilusión de las personas adjudicatarias. Ellas fueron subiendo una a una para recogerlas. Para muchas, supone su primer acceso a una vivienda y el gran paso a la emancipación.

La ceremonia arrancó con la intervención de la concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manji. La concejala puso el foco en la dificultad de que las personas jóvenes puedan quedarse en la ciudad en la que han crecido. Manji sostuvo que muchas quieren independizarse y desarrollar su propio proyecto de vida en Rivas. Pero también reconoció que esta realidad no siempre es posible.

Un joven recibe las llaves de su nueva casa de manos del secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, en el acto de entrega de las 83 viviendas celebrado por el Ayuntamiento de Rivas.
Una mujer habla ante un micrófono en un acto al aire libre. Detrás de ella, una pancarta con coloridas ilustraciones que reza Vivir Rivas, vivir tu hogar destaca el compromiso del Ayuntamiento de Rivas con las viviendas públicas y el alquiler para jóvenes.
Tres mujeres ante una pancarta del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Dos se saludan con un beso en la mejilla, mientras la tercera, con una carpeta morada y un paraguas en la mano, sonríe a su lado.
Alegría de una de las agraciadas del sorteo de las 83 viviendas de las cuales el Ayuntamiento de Rivas hizo entrega en este acto.

A continuación, intervino el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, quien señaló que la respuesta al problema de la vivienda no pasa únicamente por la construcción de nuevas promociones. Además, afirmó que también hay que actuar sobre otros factores que influyen en el mercado, entre ellos el aumento de las viviendas turísticas. En este sentido, trasladó su felicitación a las personas adjudicatarias por poder iniciar un proyecto vital con mayor estabilidad.

Sira Rego reivindicó la prórroga del alquiler del Gobierno de España

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, destacó el carácter especial que tenía para ella participar en este acto al tratarse de su ciudad. En declaraciones a Zarabanda, subrayó que la vivienda es uno de los principales problemas del país. Además, añadió que la situación actual es especialmente compleja.

En este sentido, explicó que el Gobierno trabaja en la prórroga de medidas impulsadas en el Consejo de Ministros y pendientes de ratificación en el Congreso. Defendió la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones para dar respuesta a esta cuestión. Asimismo, señaló que la juventud debe ser exigente con las
instituciones y reiteró el compromiso del Ejecutivo tanto en materia de financiación como en el apoyo a las demandas relacionadas con el acceso a la vivienda.

Un grupo de personas, de pie en distintos niveles de una escalera exterior adosada a un edificio de ladrillo, saludan a la cámara: residentes que celebran las nuevas viviendas públicas promovidas por el Ayuntamiento de Rivas.
Una persona con camiseta roja de manga larga sostiene varias bolsas de la compra moradas y un paraguas morado doblado, junto a un muro de ladrillo y vegetación, quizá de camino a explorar las viviendas públicas promovidas por el Ayuntamiento de Rivas.
Cinco personas se asoman a un moderno balcón blanco con barandilla de rejilla en un bloque de viviendas públicas del Ayuntamiento de Rivas. Dos saludan y sonríen, mientras los otros miran al frente. El fondo muestra un edificio de ladrillo y otros balcones.
Alegría de uno de las agraciados del sorteo de las 83 viviendas de las cuales el Ayuntamiento de Rivas hizo entrega en este acto.
Un grupo de siete personas se para en una alfombra roja frente a un telón de fondo de marca en Rivas, sosteniendo bolsas de regalo moradas y sonriendo a la cámara durante un acto de promoción de viviendas públicas y alquiler para jóvenes.

Cerró las intervenciones la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, quien centró su discurso en las dificultades de acceso a la vivienda y en la importancia de las políticas públicas para garantizar este derecho. En este sentido, subrayó: “Hoy no entregamos solo viviendas, abrimos la puerta a nuevos proyectos de vida”.

Ceremonia de entrega de las 83 viviendas

Tras las intervenciones, dio comienzo la entrega de llaves, en la que participaron la ministra, el secretario de Estado y la alcaldesa, quienes iniciaron el reparto. Posteriormente, se fueron turnando junto a la concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manji, la vicealcaldesa, Mónica Carazo, y el concejal José Alfaro.

Durante la jornada, varios representantes institucionales visitaron una de las viviendas junto a una de las personas adjudicatarias, que mostró el interior del inmueble, en un ambiente más distendido tras el acto formal. Al mismo tiempo, las nuevas vecinas y vecinos fueron ocupando balcones y zonas comunes. En ellas, se realizó una fotografía conjunta que dejó una de las imágenes más representativas del día.

Varias personas intercambian bolsas de regalo moradas y se dan la mano. Al fondo se ve una pancarta del Ayuntamiento de Rivas, lo que sugiere que se trata de un acto relacionado con viviendas públicas o alquileres para jóvenes.
Vista desde arriba de un moderno edificio de apartamentos con balcones angulares blancos, parte de las viviendas públicas del Ayuntamiento de Rivas, en cuyos balcones se ve a varios jóvenes disfrutando de un alquiler para jóvenes. El cielo es luminoso y está sobreexpuesto.
Una persona con camisa roja recibe un juego de llaves. Imagen reprsentativa de lo que fue la ceremonia de entrega de las 83 viviendas en Rivas.
Dos personas están de pie, una al lado de la otra, asomadas a la barandilla de un balcón, sonriendo. El fondo muestra una pared de ladrillo y ventanas de viviendas públicas del Ayuntamiento de Rivas, destinadas a alquiler para jóvenes.
Tres personas se asoman a un balcón de unas modernas viviendas públicas, sonriendo y saludando, mientras una cuarta persona es parcialmente visible en el borde. El edificio presenta barandillas blancas y líneas geométricas, parte de una iniciativa del Ayuntamiento de Rivas de alquiler para jóvenes.

La jornada continuó con un pequeño ágape en la urbanización, que permitió un primer contacto entre quienes comienzan ahora a compartir vecindad. Mientras tanto, algunas de las personas adjudicatarias iniciaban ya los preparativos de la mudanza.

Dos mujeres con gafas se saludan con un abrazo en un acto al aire libre apoyado por el Ayuntamiento de Rivas. Otra persona permanece de pie a la derecha, parcialmente fuera de cuadro. Al fondo se ve una pancarta con logotipos e ilustraciones.
Un grupo de siete personas posa al aire libre delante de una pancarta de marca y una valla negra, con bolsas de regalo moradas y posando para una foto del acto de entrega de las 83 viviendas.
La gente aplaude de pie en los balcones de un edificio de varios pisos con barandillas de malla blanca, posiblemente celebrando las nuevas viviendas públicas del Ayuntamiento de Rivas. Los residentes parecen sonreír y aplaudir mientras miran hacia el exterior.

Tras la entrega de las 83 viviendas, continúa el Plan Estratégico de Vivienda de Rivas

La promoción incluye viviendas de uno y dos dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero, y con calificación energética A. Estas 83 viviendas se enmarcan dentro del Plan Estratégico de Vivienda de Rivas. Ese plan contempla la construcción de más de 400 viviendas públicas accesibles entre 2025 y 2028, con una inversión prevista de 44 millones de euros.

Siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, permanecen juntas en un moderno balcón con barandilla de malla metálica en Rivas, posando para una foto de grupo frente a un oscuro muro de ladrillo que promociona viviendas públicas y alquiler para jóvenes.
Un grupo de ocho personas permanecen juntas en una alfombra roja, sonriendo y sosteniendo bolsas de regalo moradas frente a un telón de fondo con la marca del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que ha hecho entrega de 83 viviendas para jóvenes.
Varias personas miran desde varios balcones blancos de un moderno edificio de apartamentos de ladrillo oscuro en Rivas. La mayoría de los balcones tienen grupos de personas, que conforman los beneficiarios del acto de entrega de las 83 viviendas celebrado el pasado sábado.

El plan, integrado en la Agenda Urbana Rivas 2030, incluye nuevas promociones, como otras 93 viviendas previstas. También contempla actuaciones de rehabilitación y mantenimiento del parque público existente, formado por 671 viviendas en alquiler. El objetivo de estas iniciativas es ampliar la oferta de vivienda asequible. Así como garantizar la cobertura de las necesidades de las familias que ya residen en ellas, colectivo del que pasan a formar parte las personas jóvenes a las que se les ha hecho entrega de estas 83 viviendas.

Un muro de hormigón muestra el número 14 y el texto AVDA. PILAR MIRO en letras blancas, que es donde están ubicadas las 83 viviendas que entrega el Ayuntamiento a jóvenes ripenses.
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