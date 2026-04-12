El Ayuntamiento de Rivas entrega las 83 viviendas públicas en alquiler para jóvenes

Los agraciados del sorteo fueron subiendo a recoger sus llaves en un emotivo acto que contó con una nutrida representación institucional.

El gobierno municipal entregó este sábado, 11 de abril, 83 viviendas públicas en alquiler destinadas a menores de 35 años. Las viviendas fueron adjudicadas mediante sorteo el pasado mes de junio. Además, el acto de entrega de llaves se celebró en la misma urbanización de Pilar Miró, 14 en la que se ubican estos recién estrenados hogares.

El evento contó con la presencia de la alcaldesa y miembros del equipo de Gobierno local, así como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas.

Nervios e ilusión de los jóvenes que fueron a recoger las llaves de sus nuevas casas

La entrega de llaves se desarrolló en un ambiente marcado por la expectación, los nervios y la ilusión de las personas adjudicatarias. Ellas fueron subiendo una a una para recogerlas. Para muchas, supone su primer acceso a una vivienda y el gran paso a la emancipación.

La ceremonia arrancó con la intervención de la concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manji. La concejala puso el foco en la dificultad de que las personas jóvenes puedan quedarse en la ciudad en la que han crecido. Manji sostuvo que muchas quieren independizarse y desarrollar su propio proyecto de vida en Rivas. Pero también reconoció que esta realidad no siempre es posible.

A continuación, intervino el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, quien señaló que la respuesta al problema de la vivienda no pasa únicamente por la construcción de nuevas promociones. Además, afirmó que también hay que actuar sobre otros factores que influyen en el mercado, entre ellos el aumento de las viviendas turísticas. En este sentido, trasladó su felicitación a las personas adjudicatarias por poder iniciar un proyecto vital con mayor estabilidad.

Sira Rego reivindicó la prórroga del alquiler del Gobierno de España

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, destacó el carácter especial que tenía para ella participar en este acto al tratarse de su ciudad. En declaraciones a Zarabanda, subrayó que la vivienda es uno de los principales problemas del país. Además, añadió que la situación actual es especialmente compleja.

En este sentido, explicó que el Gobierno trabaja en la prórroga de medidas impulsadas en el Consejo de Ministros y pendientes de ratificación en el Congreso. Defendió la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones para dar respuesta a esta cuestión. Asimismo, señaló que la juventud debe ser exigente con las

instituciones y reiteró el compromiso del Ejecutivo tanto en materia de financiación como en el apoyo a las demandas relacionadas con el acceso a la vivienda.

Cerró las intervenciones la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, quien centró su discurso en las dificultades de acceso a la vivienda y en la importancia de las políticas públicas para garantizar este derecho. En este sentido, subrayó: “Hoy no entregamos solo viviendas, abrimos la puerta a nuevos proyectos de vida”.

Ceremonia de entrega de las 83 viviendas

Tras las intervenciones, dio comienzo la entrega de llaves, en la que participaron la ministra, el secretario de Estado y la alcaldesa, quienes iniciaron el reparto. Posteriormente, se fueron turnando junto a la concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manji, la vicealcaldesa, Mónica Carazo, y el concejal José Alfaro.

Durante la jornada, varios representantes institucionales visitaron una de las viviendas junto a una de las personas adjudicatarias, que mostró el interior del inmueble, en un ambiente más distendido tras el acto formal. Al mismo tiempo, las nuevas vecinas y vecinos fueron ocupando balcones y zonas comunes. En ellas, se realizó una fotografía conjunta que dejó una de las imágenes más representativas del día.

La jornada continuó con un pequeño ágape en la urbanización, que permitió un primer contacto entre quienes comienzan ahora a compartir vecindad. Mientras tanto, algunas de las personas adjudicatarias iniciaban ya los preparativos de la mudanza.

Tras la entrega de las 83 viviendas, continúa el Plan Estratégico de Vivienda de Rivas

La promoción incluye viviendas de uno y dos dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero, y con calificación energética A. Estas 83 viviendas se enmarcan dentro del Plan Estratégico de Vivienda de Rivas. Ese plan contempla la construcción de más de 400 viviendas públicas accesibles entre 2025 y 2028, con una inversión prevista de 44 millones de euros.

El plan, integrado en la Agenda Urbana Rivas 2030, incluye nuevas promociones, como otras 93 viviendas previstas. También contempla actuaciones de rehabilitación y mantenimiento del parque público existente, formado por 671 viviendas en alquiler. El objetivo de estas iniciativas es ampliar la oferta de vivienda asequible. Así como garantizar la cobertura de las necesidades de las familias que ya residen en ellas, colectivo del que pasan a formar parte las personas jóvenes a las que se les ha hecho entrega de estas 83 viviendas.