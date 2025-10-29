El Ayuntamiento de Madrid licita la construcción de 600 viviendas en Los Ahijones y Los Berrocales

José Luis Martínez Almeida anunció la segunda fase del Plan Suma Vivienda.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció este lunes la segunda fase del Plan Suma Vivienda, que permitirá la construcción de más de 600 viviendas destinadas a alquiler asequible en los nuevos desarrollos urbanísticos de Los Ahijones y Los Berrocales, en el distrito de Vicálvaro.

Las viviendas se situarán en 13 parcelas y se gestionarán bajo un régimen de colaboración público privada por el que las empresas promotoras asumen la construcción y posterior gestión de esas viviendas destinadas a un régimen de alquiler asequible durante 70 años, en colaboración con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo Madrid. Pasado ese tiempo, estas viviendas se incorporarán al patrimonio municipal y se podrán seguir destinando a alquiler.

Se estima que las más de 600 viviendas de esta segunda fase permitirán alojar a cerca de 1.600 madrileños. La mayor parte de estos pisos, alrededor de 400, se levantarán en Los Ahijones, mientras que el resto se edificarán en Los Berrocales. Asimismo, se estima que esta segunda fase del plan generará cerca de 9.500 empleos entre directos, indirectos e inducidos, durante las fases de construcción y explotación de los alquileres.

Este plan suma nuevos perfiles de inquilinos, ya que posibilitará incrementar el umbral de ingresos a los que se dirige EMVS Madrid, actualmente fijado en 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), de forma que, a estas nuevas viviendas podrán acceder todos los madrileños que ingresen hasta 5,5 veces el Iprem. Esto permitirá ofrecer viviendas públicas a madrileños con rentas que no suelen ser suficientes para poder acceder al mercado libre de alquiler.

Como en el resto de viviendas de EMVS Madrid, los inquilinos de este plan nunca pagarán de renta más del 30% de los ingresos de su unidad familiar. En declaraciones durante el acto, el alcalde expresó que aunque no es “sencillo” este tipo de iniciativas son un “trabajo imprescindible” para “garantizar el mejor futuro de la ciudad”.

EQUIPAMIENTOS EN LOS NUEVOS DESARROLLOS

Aseguró que “a lo largo de los últimos años” Madrid ha invertido “más de 860 millones en políticas de vivienda”, “más que las siguientes 15 ciudades españolas en población de forma conjunta a largo de los últimos años”. Asimismo, defendió que el parque público de viviendas en Madrid ha aumentado en un 40% mientras que en Barcelona la oferta de vivienda “ha disminuido”.

“Entendemos que la vivienda es realmente una emergencia y que es quizás la principal emergencia social que tenemos en estos momentos en España y también en la ciudad de Madrid y por eso lo estamos abordando”, afirmó.

Preguntado por el retraso en la llegada de algunos recursos públicos necesarios a los nuevos distritos de la capital, señaló que el Ayuntamiento cuenta ya con la experiencia de otros desarrollos donde “es cierto que hay equipamientos que han llegado tarde” y explicó que no quiere que esto se produzca en estas nuevas promociones. Subrayó que su voluntad es “dotar de las infraestructuras necesarias para que cuando alguien vaya a vivir a estos nuevos barrios “no se sienta aislado” porque “tiene que tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.

1.600 VIVIENDAS PLAN SUMA

La primera fase del Plan Suma Vivienda ya está en marcha. Las empresas adjudicatarias ya han comenzado a promover las 27 parcelas municipales donde construirán más de 1.600 viviendas de alquiler asequible. La mayoría de estos pisos, unos 1.000, se levantarán en Los Berrocales, mientras que el resto se edificarán en Los Ahijones. Se calcula que esta primera fase del plan generará más de 24.000 empleos (directos, indirectos e inducidos) durante la construcción y la explotación de los alquileres.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid posee un patrimonio de 9.400 viviendas públicas para los madrileños, cifra que consolida a Madrid en el primer puesto del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, siempre y cuando se contabilicen las viviendas en términos absolutos y no medidas por número de habitantes.