El Ayuntamiento aprueba nuevas ayudas para mejorar la seguridad de los locales de Rivas

La iniciativa se suma al resto de medidas para luchar contra la ola de robos de los últimos meses

El Ayuntamiento ha aprobado las bases de la convocatoria para que los comercios de Rivas puedan optar a las ayudas destinadas a mejorar la seguridad de sus establecimientos. El acuerdo llega después de lo que la alcaldesa ha calificado como un proceso «arduo» de trabajo con el representante de la CEIM, con ASEARCO y con la Asociación de Comercios de Rivas.

Las ayudas forman parte de las medidas que el consistorio ha puesto en marcha a raíz de la oleada de robos en el municipio en 2025. En una ocasión, seis locales fueron asaltados en la misma noche. Los asaltos se prolongan hasta día de hoy. En marzo de este año se produjeron otros cinco robos, todos mediante el conocido como método del alcantarillazo.

Sistemas de vigilancia y nuevas de cristaleras, entre las ayudas aprobadas

Ante esta situación, han sido los propios comercios de Rivas quienes han trasladado al Ayuntamiento la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad de sus establecimientos. Las ayudas están dirigidas a la adquisición de equipamientos en esta materia como, por ejemplo, la instalación de cámaras de vigilancia, alarmas o el cambio de cristaleras y cerraduras.

En la rueda de prensa posterior a la Junta Local de Gobierno, la alcaldesa Aída Castillejo ha señalado que la convocatoria no contempla la contratación de personal comercial, es decir, guardias de seguridad. Según el Ayuntamiento, ningún negocio ha pedido que se incluya como parte de las ayudas.

Además de estas ayudas, que alcanzarán una bonificación de hasta el 90%, el Ayuntamiento está llevando a cabo otras medidas para luchar contra la criminalidad en Rivas. Desde octubre del año pasado existe un servicio gratuito de acompañamiento judicial por robos y hurtos. Las víctimas de este tipo de delitos, ya sean vecinos o establecimientos, pueden solicitar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que se personen en su nombre en el procedimiento judicial.